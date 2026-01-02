Diệp Lâm Anh, Huyền Baby làm gì ngày đầu năm

Huyền Baby đăng ảnh diện outfit hàng hiệu sang chảnh, tạo dáng trên một con phố ở Hàn Quốc. "Trân trọng những yêu thương từ tất cả mọi người, một năm với nhiều điều thú vị. Hy vọng chờ đón một năm 2026 chuyển mình, thăng hoa, bứt phá", cô chia sẻ.

Trong khi đó, Hương Giang đang có kỳ nghỉ đáng nhớ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cô diện đồ đông ấm áp, lưu lại một số khoảnh khắc bên núi tuyết. Sau cuộc thi Miss Universe 2025, Hương Giang chủ yếu dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi và tham gia một số sự kiện giải trí.

Dịp Tết Dương lịch năm nay, Bùi Lan Hương về Hà Nội. Nữ ca sĩ vừa thực hiện bộ ảnh đời thường dịp đầu năm trên một số con phố ở Thủ đô. Trong một vài khoảnh khắc, Bùi Lan Hương tạo hình "girl phố", với vẻ ngoài cá tính.

Trúc Nhân và ê-kíp vừa có chuyến ra Bắc để thăm Tuấn Trần khi nam diễn viên ghi hình cho phim điện ảnh mới tại đây. Các thành viên diện trang phục đơn giản, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Trên trang cá nhân, Tuấn Trần chia sẻ: "Cả nhà hữu duyên đầu năm tại Ninh Bình. Đầu năm đi làm xa, được người nhà ra thăm là thấy ấm liền".

Những ngày nghỉ đầu năm, Diệp Lâm Anh đưa các con đi chơi ở Lạc Dương, Lâm Đồng . Các bé được đi chơi, trải nghiệm trong không gian ở một vườn thú.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.