Diệp Lâm Anh, Huyền Baby làm gì ngày đầu năm

  • Thứ sáu, 2/1/2026 12:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hương Giang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh đưa các con đi chơi ở Lâm Đồng.

dau nam anh 1dau nam anh 2

Huyền Baby đăng ảnh diện outfit hàng hiệu sang chảnh, tạo dáng trên một con phố ở Hàn Quốc. "Trân trọng những yêu thương từ tất cả mọi người, một năm với nhiều điều thú vị. Hy vọng chờ đón một năm 2026 chuyển mình, thăng hoa, bứt phá", cô chia sẻ.

dau nam anh 3
Vợ chồng Phan Như Thảo đưa con gái nghỉ dưỡng ở Tokyo (Nhật Bản). Các thành viên rạng rỡ trong những ngày đầu năm mới. Họ cùng tham quan nhiều địa danh nổi tiếng và thưởng thức các đặc sản tại đây.
dau nam anh 4

Trong khi đó, Hương Giang đang có kỳ nghỉ đáng nhớ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cô diện đồ đông ấm áp, lưu lại một số khoảnh khắc bên núi tuyết. Sau cuộc thi Miss Universe 2025, Hương Giang chủ yếu dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi và tham gia một số sự kiện giải trí.

dau nam anh 5

Dịp Tết Dương lịch năm nay, Bùi Lan Hương về Hà Nội. Nữ ca sĩ vừa thực hiện bộ ảnh đời thường dịp đầu năm trên một số con phố ở Thủ đô. Trong một vài khoảnh khắc, Bùi Lan Hương tạo hình "girl phố", với vẻ ngoài cá tính.

dau nam anh 6

Trúc Nhân và ê-kíp vừa có chuyến ra Bắc để thăm Tuấn Trần khi nam diễn viên ghi hình cho phim điện ảnh mới tại đây. Các thành viên diện trang phục đơn giản, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Trên trang cá nhân, Tuấn Trần chia sẻ: "Cả nhà hữu duyên đầu năm tại Ninh Bình. Đầu năm đi làm xa, được người nhà ra thăm là thấy ấm liền".

dau nam anh 7dau nam anh 8

Những ngày nghỉ đầu năm, Diệp Lâm Anh đưa các con đi chơi ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Các bé được đi chơi, trải nghiệm trong không gian ở một vườn thú.

