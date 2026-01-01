Oanh Kiều hiện tại

Nữ diễn viên chia sẻ ngoài thời gian dành cho công việc, cô chủ yếu ở nhà đọc sách, xem phim và tập yoga. Cô tự nhận bản thân lười trong việc cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân. "Tôi ít lên mạng xã hội. Những lúc đi quay phim, tôi còn không sử dụng điện thoại. Mải mê làm từ sáng đến tối mịt, tôi mới lấy lại điện thoại từ trợ lý. Trên trang cá nhân, tôi cũng không cập nhật hình ảnh mới của bản thân", diễn viên cho biết.