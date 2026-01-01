Oanh Kiều hiện tại

|Oanh Kiều bất ngờ "đánh úp" bằng bài đăng công khai chuyện tình cảm vào tối 31/12. Ở tuổi 36, nữ diễn viên có bạn trai nhưng vẫn giấu kín danh tính. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới Oanh Kiều. Nhiều năm qua, diễn viên Tiếng sét trong mưa kín tiếng đời tư. Cô chỉ tập trung cho công việc và dành thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống độc thân.
|
Bên cạnh phim truyền hình, Oanh Kiều còn tham gia nhiều dự án điện ảnh trong những năm gần đây. Dự án phim gần nhất phải kể đến là Vô diện sát nhân (2022). Trước đó, cô lần lượt xuất hiện trong Người lắng nghe hay Nắng 3: Lời hứa của cha, Trạng Tí phiêu lưu ký.
Ngoài ra, Oanh Kiều còn tham gia một số game show và xuất hiện ở các sự kiện giải trí, thời trang. Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài thanh mảnh, gương mặt mộc mạc. Cô cũng thích phong cách thời trang tối giản với những trang phục có gam màu trung tính, nhẹ nhàng.
Nữ diễn viên chia sẻ ngoài thời gian dành cho công việc, cô chủ yếu ở nhà đọc sách, xem phim và tập yoga. Cô tự nhận bản thân lười trong việc cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân. "Tôi ít lên mạng xã hội. Những lúc đi quay phim, tôi còn không sử dụng điện thoại. Mải mê làm từ sáng đến tối mịt, tôi mới lấy lại điện thoại từ trợ lý. Trên trang cá nhân, tôi cũng không cập nhật hình ảnh mới của bản thân", diễn viên cho biết.
|Trước đây, Oanh Kiều từng trải qua mối tình kéo dài 5 năm sâu đậm. Song sau đó, cô và bạn trai đường ai nấy đi. Sau một thời gian dài, cô mới thoát được sự đau khổ, dằn vặt khi chuyện tình tan vỡ. Nhiều năm qua, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Gia đình cũng không áp lực Oanh Kiều chuyện kết hôn.
Oanh Kiều sinh năm 1989, học cùng Lan Ngọc, Nhã Phương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Song chỉ đến khi tham gia phim truyền hình Bán chồng, Tiếng sét trong mưa, tên tuổi của nữ diễn viên mới được khán giả biết tới. Những năm gần đây, cô tham gia phim đều đặn. "Tôi thấy mình làm tốt nhất là nghề diễn nên cứ kiên trì theo đuổi. Chừng nào nghề không còn chọn lựa mình nữa thì lúc đó tôi mới buông bỏ và tìm một công việc khác", Oanh Kiều nói.
Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí
Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.