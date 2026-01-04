Angelina Jolie muốn rời Mỹ để sống ở Campuchia và châu Âu

Nguồn tin thân cận tiết lộ minh tinh muốn rời nước Mỹ để chuyển đến sống ở vùng đất mới tại châu Âu và Campuchia.

Theo Page Six, nguồn tin thân cận tiết lộ Angelina Jolie đang thu dọn đồ đạc và bán khu bất động sản Cecil B. DeMille trị giá 25 triệu USD ở Los Feliz, nơi cô đã sống cùng 6 đứa con của mình từ năm 2017.

Minh tinh mong muốn được tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp tại châu Âu cùng với Campuchia. Tại đây, cô đã tậu một ngôi nhà vào năm 2003, sau khi nhận nuôi con trai cả Maddox.

Jolie cũng tiến hành cải tạo và phục hồi khu đất rộng 2,1 mẫu Anh được đặt theo tên của đạo diễn huyền thoại Hollywood. Khu đất này bao gồm một biệt thự chính và khuôn viên rộng lớn với vườn tược, hồ bơi cùng studio.

Angelina Jolie mong muốn sống ở châu Âu hoặc Campuchia. Ảnh: FilmMagic.

"Cô ấy không thể nào tránh xa khỏi những rắc rối. Cách duy nhất để nghỉ ngơi là rời đi," diễn viên kiêm nhà sản xuất Jae Benjamin, một cộng sự lâu năm của Jolie, chia sẻ với Page Six.

Trước đây, trong các cuộc phỏng vấn, minh tinh nhiều lần bày tỏ mong muốn sống ở những vùng đất mới. "Tôi chưa bao giờ muốn sống ở Los Angeles toàn thời gian nhưng vẫn phải ở lại vì các con của mình", cô nói trên People.

Vào năm 2021, Angelina Jolie chuyển đến căn biệt thự tại Los Angeles này để dễ thỏa thuận quyền nuôi con với chồng cũ Brad Pitt. Trả lời Vogue, cô cho biết: "Tôi muốn chúng được ở gần bố, người mà chỉ cách đó 5 phút đi bộ".

Angelina Jolie và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò vào năm 2004, kết hôn sau đó 10 năm nhưng cuộc hôn nhân giữa họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm. Hơn một thập kỷ chung sống bên nhau, cặp sao có 6 người con lần lượt là Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne/Knox.

Tháng 6/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt. Xuyên suốt khoảng thời gian này, hai ngôi sao liên tiếp tranh chấp. Business Insider ước tính cả hai tốn hơn 1 triệu USD /người cho cuộc chiến này, bao gồm phí thuê luật sư, các chuyên gia tư vấn, truyền thông, và cả những thủ tục phức tạp liên quan đến tranh chấp tài sản.

Trong tài liệu pháp lý mới nhất, Angelina Jolie tiết lộ những khó khăn phải trải qua sau khi ly hôn với Brad Pitt. Điều này có liên quan đến cuộc chiến dai dẳng giữa hai người về khu điền trang Château Miraval ở Pháp.

"Những sự kiện dẫn đến việc tôi phải ly thân chồng cũ đã tạo ra rất nhiều khó khăn về mặt cảm xúc đối với tôi và các con. Khi nộp đơn ly hôn, tôi đã để anh ta toàn quyền kiểm soát (và cư trú) tại các ngôi nhà chung của gia đình ở Los Angeles và Miraval, không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào, với hy vọng điều đó sẽ giúp anh ta bình tĩnh hơn trong cách đối xử với tôi sau giai đoạn khó khăn và đầy tổn thương ấy", Angelina viết.