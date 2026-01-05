Ca sĩ Phạm Phương Thảo nhập viện phẫu thuật

Giọng ca sinh năm 1982 chia sẻ hình ảnh trên giường bệnh. Phạm Phương Thảo cho biết nhập viện để phẫu thuật.

Chiều 5/1, NSND Phạm Phương Thảo cho biết 4 tháng qua, cô đối diện với biến cố về sức khỏe. Nữ ca sĩ sinh năm 1982 vừa nhập viện để phẫu thuật. Trên giường bệnh, Phạm Phương Thảo giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Cô cho biết từ nhỏ tới lớn, bản thân là người rất hiếm khi mắc bệnh, kể cả cảm cúm. Vì vậy, việc phải nhập viện và phẫu thuật ở tuổi 44 khiến cô trân trọng thêm giá trị của sức khỏe.

Trên trang cá nhân, Phạm Phương Thảo đăng tải thêm hình ảnh tại bệnh viện và chia sẻ: "Tôi trân trọng biến cố này như một dấu mốc lịch sử đời mình nên lưu lại hình ảnh hiện tại, để mỗi lần nhìn lại thêm yêu bản thân và biết quý trọng sức khỏe hơn nữa".

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời động viên Phạm Phương Thảo. Họ chúc cô sẽ sớm bình phục.

Phạm Phương Thảo nhập viện phẫu thuật vào ngày 5/1. Ảnh: FBNV.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, được khán giả biết đến sau khi giành giải nhất Sao Mai 2003. Cô từng cho ra mắt nhiều album, MV dân ca, trữ tình như Gái Nghệ, Chàng vinh quy, Đất mẹ ngày về, Chút tình em gửi, Mơ duyên, Mong manh em...

Vào năm 2024, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, Phạm Phương Thảo là nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu này.

Đầu tháng 3/2025, Phạm Phương Thảo tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai doanh nhân tại quê nhà Nghệ An. Trong ngày vui, NSND Phạm Phương Thảo diện áo dài trắng, rạng rỡ bên cạnh người bạn đời. Phạm Phương Thảo giấu kín danh tính về chồng. Hai người đồng hành nhiều năm qua trước khi về chung một nhà.

Trước đó, Phạm Phương Thảo từng trải qua hai mối tình đổ vỡ. Nhiều năm qua, ca sĩ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, với những chuyến du lịch cùng người thân, tụ tập bên bạn bè.

Nữ ca sĩ sở hữu biệt phủ rộng 8.000 m2 ở vùng ngoại ô Hà Nội. Tại đây, cô trồng nhiều cây ăn trái, cây cảnh và xây điện thờ bề thế, trang nghiêm.