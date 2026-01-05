Cục Điện ảnh nói về việc yêu cầu gỡ phim 'Tôi như ánh dương rực rỡ'

Cục Điện ảnh đã yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" trong vòng 24h kể từ 21h 3/1.

Cục Điện ảnh ra văn bản yêu cầu công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ bộ phim Tôi như ánh dương rực rỡ khỏi nền tảng và ứng dụng cung cấp tại Việt Nam. Thời gian gỡ bỏ trong vòng 24 giờ, kể từ 21h ngày 3/1.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đến sáng 5/1, phim vẫn chưa được gỡ bỏ khỏi nền tảng. Series đã chiếu đầy đủ 27 tập.

Về vấn đề này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết: "Cục Điện ảnh đang làm việc với phía Netflix. Do trong kỳ nghỉ lễ nên có độ trễ về thời gian gỡ bỏ phim".

Tôi thấy ánh dương rực rỡ bị khán giả phản ứng.

Theo Cục trưởng, từ vụ việc của Tôi như ánh dương rực rỡ, thời gian tới, Cục Điện ảnh sẽ đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, liên tục đối với các nền tảng phổ biến phim trên không gian mạng, không chỉ dựa vào phản ánh của người dân mà còn chủ động rà soát theo chuyên đề, tập trung vào các nội dung nhạy cảm liên quan đến bản đồ, lịch sử, chủ quyền quốc gia, chính trị, văn hóa. Việc giám sát sẽ được thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nền tảng có số lượng người xem lớn và có tiền lệ vi phạm.

Ngoài ra, Cục Điện ảnh sẽ tăng cường công tác hậu kiểm đối với các phim đã được tự phân loại và phổ biến, đặc biệt là các phim nước ngoài, phim phát hành trực tuyến. Qua hậu kiểm, nếu phát hiện vi phạm, Cục sẽ yêu cầu xử lý ngay, đồng thời xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp, áp dụng các biện pháp quản lý cần thiết theo quy định của pháp luật, kể cả các biện pháp mang tính răn đe, yêu cầu nền tảng tạm dừng phổ biến đối với trường hợp tái phạm.

Bên cạnh đó, Cục Điện ảnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, an ninh mạng, đối ngoại và chủ quyền lãnh thổ nhằm chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm trên không gian mạng. Cục Điện ảnh yêu cầu các doanh nghiệp phổ biến phim nâng cao trách nhiệm tự kiểm soát, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện quy trình rà soát nội dung, bổ sung đội ngũ thẩm định, chuyên gia am hiểu pháp luật, lịch sử và văn hóa Việt Nam; đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác của việc tự phân loại và nội dung phim được phổ biến

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hướng dẫn chuyên môn, làm rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng trong khâu tự phân loại, hậu kiểm và xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật đối với các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

"Quan điểm xuyên suốt của Cục Điện ảnh là kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường giám sát, hậu kiểm với nâng cao trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, qua đó xây dựng môi trường phổ biến phim trên không gian mạng an toàn, lành mạnh, tôn trọng pháp luật và chủ quyền quốc gia của Việt Nam", theo Cục trưởng Đặng Trần Cường.

Tôi như ánh dương rực rỡ thuộc thể loại phim tình cảm, lãng mạn do Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long đảm nhận vai chính. Tối 3/1, mạng xã hội xôn xao thông tin phim xuất hiện bản đồ có chứa hình lưỡi bò. Ngay lập tức, nhiều trang web chiếu phim và các fanpage chuyên cập nhật thông tin về phim Hoa ngữ thông báo dừng đăng tải nội dung liên quan đến Tôi thấy ánh dương rực rỡ.

Ngày 4/1, Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thông báo yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ phim Tôi như ánh dương rực rỡ (tên tiếng Anh: Shine on me) tại trang web chính thức cũng như ứng dụng Netflix. Văn bản của Cục Điện ảnh gửi Công ty Netflix ngày 3/1 nêu rõ: Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam (tại tập 25 từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 3 giây).