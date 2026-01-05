Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú

  • Thứ hai, 5/1/2026 21:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 5/1, VTV thông báo MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú. Quốc Khánh sẽ là người thay thế anh.

Tối 5/1, fanpage chính thức của VTV3 đăng tải thông báo về việc MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú sau 5 năm gắn bó. Người thay thế anh dẫn dắt chương trình là MC Quốc Khánh. Số đầu tiên do Quốc Khánh là MC sẽ phát sóng vào 20h ngày 6/1.

"MC Đinh Tiến Dũng sẽ tạm dừng vai trò dẫn dắt chương trình để tập trung cho những định hướng và dự án cá nhân mới. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Giáo sư Xoay - người đã mang đến cho 'ghế nóng' một phong cách rất riêng: hóm hỉnh mà sâu sắc, thông minh mà đầy thấu hiểu, để mỗi câu hỏi không chỉ là kiến thức mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm với người chơi suốt nửa thập kỷ qua. Bước sang hành trình mới, Ai là triệu phú hân hạnh chào đón một gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả truyền hình: BTV Quốc Khánh", theo thông báo từ VTV.

dinh tien dung anh 1

MC Quốc Khánh thay thế Đinh Tiến Dũng, dẫn dắt Ai là triệu phú. Ảnh: VTV3.

Theo phía nhà đài, Quốc Khánh hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới mẻ, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ của game show đã bước sang năm thứ 20 tại Việt Nam.

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, quê ở Nam Định, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I. Sau đó, anh chuyển hướng sang làm ngành truyền hình và được khán giả biết tới khi chủ trì các chương trình Quyền lực ghế nóng, Nhà sáng chế.

Nam MC có biệt danh "giáo sư Xoay" nhờ những màn đối đáp lưu loát, dí dỏm và duyên dáng trên truyền hình. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vị trí biên kịch cho các chương trình "đinh", cần vốn kiến thức phong phú của VTV như Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười... Anh bắt đầu giữ vai trò dẫn dắt Ai là triệu phú từ năm 2020, thay thế MC Phan Đăng.

MC Quốc Khánh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và đầu quân cho VTV làm biên dịch, biên tập viên thể thao.

Nhiều năm qua, anh tham gia dẫn dắt và sản xuất nhiều chương trình, có thể kể tới như Chuyển động 24h, Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày, Cuộc hẹn cuối tuần, Giờ vàng thể thao...

An Anh

  • Ai là triệu phú

    Ai là triệu phú

    Ai là triệu phú là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh "Who Wants to Be a Millionaire?" do VTV và Mesa thực hiện. Chương trình bắt đầu được phát sóng từ ngày 4/1/2005. Mục đích chính của trò chơi là giành chiến thắng bằng cách trả lời chính xác 15 câu hỏi của chương trình. Nhà báo Lại Văn Sâm gắn bó với chương trình từ những ngày đầu, vừa là MC vừa là người chỉ đạo sản xuất. Anh cũng được xem là một trong những người góp công không nhỏ trong việc xây dựng thương hiệu của game show này.

    Bạn có biết: Ca sĩ Phương Thanh là 1 trong 2 người chơi duy nhất cho đến nay trở thành "Triệu phú", vượt qua câu hỏi số 15 của chương trình.

    • Phát sóng lần đầu: 4/1/2005
    • Kênh phát: VTV3
    • Thời lượng: 45 phút

Đọc tiếp

