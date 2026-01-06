Lại Văn Sâm và các MC của Ai là triệu phú

|
Tối 5/1, Đài truyền hình Việt Nam đăng tải thông báo về việc MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú sau 5 năm gắn bó. Người thay thế anh dẫn dắt chương trình là MC Quốc Khánh. Số đầu tiên do Quốc Khánh là MC sẽ phát sóng vào 20h ngày 6/1. Quốc Khánh được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc mới mẻ, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ của game show đã bước sang năm thứ 20 tại Việt Nam.
Trước khi dẫn dắt Ai là triệu phú, Quốc Khánh được biết đến là BTV đình đám của những chương trình về thể thao, có thể kể đến như Chuyển động 24h, Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày... Anh được khán giả yêu mến với lối dẫn thông minh, hài hước và duyên dáng. Vào tháng 3, anh rời ban Thể thao của VTV và chuyển sang vai trò mới. Quốc Khánh đảm nhận vị trí Phó giám đốc VTV Digital.
"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng dẫn dắt Ai là triệu phú từ năm 2020. Nhiều năm qua, nam MC là gương mặt gần gũi, quen thuộc với khán giả truyền hình. Đinh Tiến Dũng ghi điểm nhờ lối dẫn duyên dáng, dí dỏm cùng màn giao lưu lưu loát, không kém phần hài hước.
Hình ảnh của Đinh Tiến Dũng và Trần Đặng Đăng Khoa trong số đầu tiên của Ai là triệu phú 2021. Trước khi tham gia dẫn dắt show Ai là triệu phú, "Giáo sư Xoay" từng được biết đến khi đảm nhận vai trò biên kịch của loạt chương trình như Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười...
|Năm 2017, sau quá trình tuyển chọn, Phan Đăng trở thành MC của Ai là triệu phú thay thế cho nhà báo Lại Văn Sâm. Phan Đăng cho biết anh không hề gửi hồ sơ dự tuyển MC Ai là triệu phú mà được chương trình lựa chọn. Nam MC ngồi "ghế nóng" chương trình đến 2020. Vào giữa tháng 12/2021, Phan Đăng thông báo rời vị trí MC. Thời điểm đó, nam MC chia sẻ anh chia tay Ai là triệu phú vì trong thời gian tới, game show này được xây dựng theo một phiên bản mới, có nhiều thay đổi về phong cách. "Chương trình cần host trẻ trung, sôi động và tôi không thuộc phong cách này", Phan Đăng cho biết.
Trong 3 năm giữ vai trò dẫn chương trình, Phan Đăng được đánh giá cao với lối dẫn thông minh, đĩnh đạc. Sau khi rời Ai là triệu phú, anh tập trung viết sách. Anh từng cho ra mắt các cuốn sách như Ơ kìa, làng bóng trong mắt tôi, Trong đầu trí thức, 39 câu hỏi cho người trẻ, 39 cuộc đối thoại cho người trẻ...
"Linh hồn" của Ai là triệu phú bản Việt không thể không nhắc tới nhà báo Lại Văn Sâm. Anh là MC đầu tiên của chương trình và gắn bó 13 năm với show đình đám này. Trong hành trình dài đó, MC Lại Văn Sâm đã xây dựng thương hiệu và để lại dấu ấn đặc biệt trên ghế nóng game show. Khi nhắc tới Ai là triệu phú, khán giả luôn nhớ về Lại Văn Sâm và ngược lại. Sau khi rời show, nam MC tiếp tục dẫn dắt nhiều chương trình khác, có thể kể đến như Ký ức vui vẻ, Mặt trời bé con, Quý ông đại chiến...
Ai là triệu phú là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng đến từ nước Anh Who Wants to Be a Millionaire?. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và bắt đầu lên sóng từ ngày 4/1/2005. Trải qua 20 năm phát sóng, Ai là triệu phú đã trở thành game show được yêu thích bậc nhất trên sóng truyền hình.
