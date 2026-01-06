Lại Văn Sâm và các MC của Ai là triệu phú

Lại Văn Sâm là một nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Ông từng học ở Liên Xô trong 12 năm và bắt đầu công việc tại Đài truyền hình Việt Nam từ năm 1987 với vai trò biên dịch viên cho các bản tin thể thao từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Từ vai trò biên dịch viên, Lại Văn Sâm trở thành MC dẫn dắt nhiều game show giải trí và được VTV phân công đảm nhận cương vị Trưởng ban sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3). Ngày 1/7/2017 ông về hưu. Cùng năm, Lại Văn Sâm được nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Sau khi về hưu, ông tham gia dẫn chương trình Mặt trời bé con.

Ai là triệu phú là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh "Who Wants to Be a Millionaire?" do VTV và Mesa thực hiện. Chương trình bắt đầu được phát sóng từ ngày 4/1/2005. Mục đích chính của trò chơi là giành chiến thắng bằng cách trả lời chính xác 15 câu hỏi của chương trình. Nhà báo Lại Văn Sâm gắn bó với chương trình từ những ngày đầu, vừa là MC vừa là người chỉ đạo sản xuất. Anh cũng được xem là một trong những người góp công không nhỏ trong việc xây dựng thương hiệu của game show này.

Bạn có biết: Ca sĩ Phương Thanh là 1 trong 2 người chơi duy nhất cho đến nay trở thành "Triệu phú", vượt qua câu hỏi số 15 của chương trình.