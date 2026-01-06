Con trai 19 tuổi cao hơn 1,8 m của Huy Khánh

Trần Kiến Bách, con trai đầu của Huy Khánh bước sang tuổi 19. Cậu bé sở hữu chiều cao nổi bật, vẻ ngoài điển trai.

Vào dịp Tết Dương lịch, Ghini (tên thật là Trần Kiến Bách), con trai đầu của Huy Khánh từ Canada về Việt Nam để đón năm mới bên cha. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ nhiều hình ảnh bên con trai. Hai cha con cùng ăn uống, mua sắm và ra sân bóng.

Huy Khánh cho biết: "Cậu bé ngày nào nay đã mạnh dạn hơn xưa rất nhiều. Chung đội với các bậc cha chú là điều may mắn của hai cha con".

Đứng bên cạnh Huy Khánh, Ghini cao vượt cha. Cậu bé sở hữu chiều cao hơn 1,8 m, vẻ ngoài điển trai.

Con trai Huy Khánh cao hơn 1,8 m ở tuổi 19. Ảnh: @huykhanh.

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Huy Khánh chia sẻ con trai đầu có tính cách hướng nội, ít nói. Song cậu bé sống tình cảm, thích mua quà tặng bố và người thân.

Từ nhỏ, Ghini đã có đam mê lớn với bóng đá. Cậu bé thường được cha đưa ra sân và giao lưu cùng mọi người. Nam diễn viên từng nói sẽ ủng hộ con trai nếu muốn theo nghiệp cầu thủ.

Ghini hiện là sinh viên của một trường đại học danh giá ở Canada. Cậu bé sống cùng mẹ và hai chị gái. Vào những dịp lễ, Ghini về Việt Nam thăm cha.

Ghini là con trai của Huy Khánh và người vợ đầu - doanh nhân Lương Hoàng Anh. Sau khi hai người ly hôn năm 2011, cậu bé ở với mẹ.

Huy Khánh sau đó lập gia đình với Mạc Anh Thư. Cả hai có chung một con gái là bé Cát Cát. Đầu tháng 3/2025, Mạc Anh Thư xác nhận đã đường ai nấy đi với Huy Khánh. Cả hai giữ mối quan hệ tốt sau khi ly hôn. Họ vẫn đồng hành cùng nhau trong vai trò người thân, không có quá nhiều khác biệt so với trước. Cô chia sẻ thêm: "Thật lòng thấy những bình luận tiêu cực về anh Khánh, Tôi rất áy náy và thấy mình có lỗi với những người lớn hai bên vì đã quyết định công khai".

Bé Cát Cát hiện sống với mẹ ở Phần Lan. Cuối tháng 5 vừa qua, Mạc Anh Thư cùng con gái trở về Việt Nam và đồng hành cùng Huy Khánh trong các hoạt động công việc lẫn đời thường. Tại một sự kiện, nam diễn viên bị bắt gặp lấy điện thoại ghi hình vợ cũ một cách thoải mái. Cả hai vướng nghi vấn tái hợp. Song sau đó, Mạc Anh Thư lên tiếng phủ nhận.