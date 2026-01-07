Quang Thắng đăng ảnh bên NSND Quốc Khánh

Mới đây, NSƯT Quang Thắng chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên NSND Quốc Khánh, nhằm phủ nhận tin đồn về sức khỏe.

Tối 7/1, NSƯT Quang Thắng đăng ảnh chụp cùng NSND Quốc Khánh. Tấm ảnh được chụp khi 2 nghệ sĩ đi ăn cùng nhóm bạn mới đây.

Nghệ sĩ Quang Thắng đăng ảnh chụp cùng Quốc Khánh. Ảnh: FBNV.

Kèm theo hình ảnh, NSƯT Quang Thắng viết: “Hôm nay nghe ca sĩ Bảo Anh hát Như lời đồn, thấy thấm thật”. Chia sẻ của nghệ sĩ được cho là nhằm phủ nhận những đồn đoán quanh vấn đề sức khỏe của NSND Quốc Khánh. Phía dưới bài đăng, các đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc sức khỏe tới "Ngọc Hoàng" của Táo Quân. Một số khán giả nhắc về kỷ niệm Táo Quân, để lại bình luận: "Các Táo cứ khỏe là vui rồi".

Ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền thông tin NSND Quốc Khánh bị bệnh. Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ cho biết đây là thông tin không chính xác. NSND Quốc Khánh khẳng định sức khỏe hiện bình thường. “Cứ lâu lâu mọi người lại cho tôi lên ‘bàn thờ’ ấy mà. Nhưng tôi vẫn bình thường".

Về thông tin Táo Quân năm nay dừng lại do NSND Quốc Khánh gặp vấn đề sức khỏe, không thể tiếp tục đóng vai Ngọc Hoàng, anh trả lời: “Không phải như vậy đâu. Năm nay không có Táo Quân nhưng sẽ được thay bằng một chương trình mới”.

Quốc Khánh (sinh năm 1962), được biết đến nhiều nhất qua vai Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh còn tham gia nhiều bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Ghen, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ… Năm 2023, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.