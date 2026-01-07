Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Quang Thắng đăng ảnh bên NSND Quốc Khánh

  • Thứ tư, 7/1/2026 22:28 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Mới đây, NSƯT Quang Thắng chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên NSND Quốc Khánh, nhằm phủ nhận tin đồn về sức khỏe.

Tối 7/1, NSƯT Quang Thắng đăng ảnh chụp cùng NSND Quốc Khánh. Tấm ảnh được chụp khi 2 nghệ sĩ đi ăn cùng nhóm bạn mới đây.

NSND Quoc Khanh anh 1

Nghệ sĩ Quang Thắng đăng ảnh chụp cùng Quốc Khánh. Ảnh: FBNV.

Kèm theo hình ảnh, NSƯT Quang Thắng viết: “Hôm nay nghe ca sĩ Bảo Anh hát Như lời đồn, thấy thấm thật”. Chia sẻ của nghệ sĩ được cho là nhằm phủ nhận những đồn đoán quanh vấn đề sức khỏe của NSND Quốc Khánh. Phía dưới bài đăng, các đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc sức khỏe tới "Ngọc Hoàng" của Táo Quân. Một số khán giả nhắc về kỷ niệm Táo Quân, để lại bình luận: "Các Táo cứ khỏe là vui rồi".

Ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền thông tin NSND Quốc Khánh bị bệnh. Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ cho biết đây là thông tin không chính xác. NSND Quốc Khánh khẳng định sức khỏe hiện bình thường. “Cứ lâu lâu mọi người lại cho tôi lên ‘bàn thờ’ ấy mà. Nhưng tôi vẫn bình thường".

Về thông tin Táo Quân năm nay dừng lại do NSND Quốc Khánh gặp vấn đề sức khỏe, không thể tiếp tục đóng vai Ngọc Hoàng, anh trả lời: “Không phải như vậy đâu. Năm nay không có Táo Quân nhưng sẽ được thay bằng một chương trình mới”.

Quốc Khánh (sinh năm 1962), được biết đến nhiều nhất qua vai Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh còn tham gia nhiều bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Ghen, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ… Năm 2023, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Sách về Tết Táo quân

Có nhiều văn bản, nghiên cứu chỉ ra nguồn gốc, tục lệ, cùng các nghi thức cúng Táo quân vào 23 tháng chạp hàng năm. Trong cuốn Việt Nam phong tục tập hợp các bài viết trên Đông Dương tạp chí (1915), Phan Kế Bính dành một dung lượng nhỏ nói về Tết Táo quân.

Theo đó, 23 tháng Chạp là Tết Táo quân. Ta thường cho hôm ấy là ngày vua bếp lên chầu trời. Nguyên ở trong đạo Lão Tử có nói rằng: Ngày 23 tháng Chạp thì Táo quân lên chầu trời để tâu việc thiện ác của nhân gian.

Minh Hạo

NSND Quốc Khánh Táo quân Quang Thắng NSƯT Quang Thắng

  • Đặng Quang Thắng

    Đặng Quang Thắng

    Quang Thắng, tên đầy đủ là Đặng Quang Thắng là một nam diễn viên hài, vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Quang Thắng là vai Táo Kinh tế trong chương trình Táo quân các năm của Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Ngoài diễn hài, Quang Thắng còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình, điện ảnh và người dẫn chương trình truyền hình. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

    • Năm sinh: 1968
    • Quê quán: Hải Phòng
    • Vợ: Cao Thanh Hải
    • Con: 3

    Facebook

Đọc tiếp

Nghe si Quoc Khanh len tieng hinh anh

Nghệ sĩ Quốc Khánh lên tiếng

7 giờ trước 16:02 7/1/2026

0

Theo NSND Quốc Khánh, thông tin ông bị bệnh là không chính xác. Nghệ sĩ khẳng định ông vẫn ổn.

Oanh Kieu lo anh ben ban trai? hinh anh

Oanh Kiều lộ ảnh bên bạn trai?

13 giờ trước 10:41 7/1/2026

0

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, Oanh Kiều đăng ảnh chụp cùng bạn trai. Sau đó, mạng xã hội bàn tán về danh tính người đàn ông.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý