7 chàng trai cứu cả Kpop

Theo giới chuyên gia, sự trở lại của BTS tới đây cứu Kpop khỏi tình cảnh phân tán sức ảnh hưởng, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa về văn hóa và kinh tế Hàn Quốc.

Theo The Korea Times, BTS xác nhận trở lại với album phòng thu thứ 5, dự kiến phát hành ngày 20/3. Thông tin này được công ty quản lý BigHit Music thông báo cách đây không lâu. Dự án gồm 14 ca khúc, phản ánh những suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân của các thành viên sau nhiều năm gián đoạn hoạt động.

Theo giới chuyên gia, sự trở lại của 7 chàng trai chắc chắn có tác động lớn tới thị trường âm nhạc Hàn Quốc nói riêng và ngành công nghiệp văn hóa nước này nói chung.

Những ông hoàng Kpop trở lại

Đây là album dài đầu tiên của BTS sau hơn 6 năm, kể từ Map of the Soul: 7 ra mắt vào tháng 2/2020. BigHit Music cho biết album lần này được xây dựng dựa trên bản sắc cốt lõi của BTS - những nghệ sĩ luôn thể hiện cái tôi thông qua âm nhạc. Công ty nhấn mạnh các thành viên đã dành phần lớn nửa cuối năm 2025 để tập trung cho quá trình sản xuất. Từng ca khúc chứa đựng cảm xúc, chiêm nghiệm cá nhân và sự tri ân dành cho người hâm mộ ARMY.

Bên cạnh album, BTS cũng sẽ công bố thông tin chi tiết về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào 14/1. Đây sẽ là tour diễn toàn cầu đầu tiên của nhóm kể từ khi chuỗi chương trình Permission to Dance on Stage khép lại tại Las Vegas vào tháng 4/2022.

BTS sắp trở lại với loạt dự án âm nhạc mới. Ảnh: Yonhap News.

Vừa qua, BTS đã chính thức khởi động chiến dịch quảng bá cho album mới bằng một sự kiện đặc biệt tại Seoul. Hoạt động này nhấn mạnh cội nguồn văn hóa của nhóm với tư cách một nghệ sĩ Hàn Quốc.

Cùng lúc, công ty quản lý BigHit Music công bố hình ảnh logo BTS phủ kín Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sejong - một trong những địa điểm văn hóa mang tính biểu tượng của thủ đô Seoul. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và người hâm mộ.

BigHit Music cho biết việc lựa chọn Seoul làm điểm khởi đầu cho chiến dịch quảng bá mang ý nghĩa đặc biệt. “BTS bắt đầu sự nghiệp tại Hàn Quốc trước khi vươn ra sân khấu toàn cầu. Chúng tôi muốn mở màn cho màn trở lại được mong chờ này ngay tại quê hương văn hóa của nhóm”, công ty nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, các hoạt động quảng bá trực tiếp của BTS sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, bao gồm New York, Tokyo và London, trước thềm phát hành album mới.

2026 là năm của BTS

Sau 4 năm gián đoạn, màn tái xuất của BTS được giới quan sát dự đoán trở thành cú hích lớn, không chỉ với Kpop mà còn với toàn bộ chiến lược sức mạnh mềm của Hàn Quốc.

Trong thời gian BTS tạm ngừng hoạt động, Kpop vẫn duy trì độ phủ toàn cầu nhưng thiếu một biểu tượng đủ sức dẫn dắt. Dù Stray Kids, BlackPink, Twice hay Seventeen đạt thành công thương mại đáng kể, làng nhạc Hàn vẫn rơi vào trạng thái “đa cực”, chưa có nhóm nào thay thế vị trí trung tâm mà BTS từng nắm giữ.

Sự trở lại của BTS được công chúng lẫn giới chuyên môn mong đợi. Ảnh: Vogue.

Theo các nhà phê bình, thế hệ thần tượng mới sở hữu kỹ năng trình diễn hoàn thiện và hình ảnh chỉn chu, song hiếm nhóm tạo được sự đồng cảm sâu rộng hoặc phản ánh tinh thần thời đại như BTS. Điều này khiến tầm ảnh hưởng của Kpop trở nên phân tán, thiếu một câu chuyện toàn cầu thống nhất.

Sức mạnh biểu tượng của BTS được thể hiện rõ khi nhóm thông báo trở lại vào ngày 20/3. Ngay lập tức, người hâm mộ trên khắp thế giới đồng loạt phát trực tuyến ca khúc Run BTS. Tính đến 2/1, bài hát dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Brazil, Phần Lan và Mexico - thành tích hiếm có với một ca khúc phát hành từ nhiều năm trước.

Grace Kao, giáo sư xã hội học tại Đại học Yale, nhận định BTS vẫn là cái tên đại diện rõ nét nhất của Kpop trên trường quốc tế. “Nếu người Mỹ chỉ có thể kể tên một nhóm nhạc Kpop, thì đó vẫn là BTS. Họ có tiềm năng thống trị Billboard Hot 100 và doanh số vượt xa các nhóm khác”, bà nói với The Korea Herald.

Không chỉ dừng ở âm nhạc, sự trở lại của BTS được cho là sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa về văn hóa và kinh tế.

Nếu thị trường Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại với Kpop, giới chuyên môn cho rằng BTS có thể trở thành động lực chính cho làn sóng tăng trưởng thứ 2 của ngành công nghiệp này.

Với hơn 1,4 tỷ dân, Trung Quốc vẫn là thị trường chiến lược đối với tham vọng xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc, trong đó Kpop và trò chơi điện tử được kỳ vọng đưa quy mô ngành lên mốc 300.000 tỷ won. Hybe - công ty mẹ của Big Hit Music - cũng đang mở rộng mạnh mẽ mạng lưới toàn cầu, với các chi nhánh tại Bắc Kinh, Nhật Bản, Mỹ, Mỹ Latinh và công ty con mới thành lập tại Ấn Độ.

Sự trở lại của BTS đã nhanh chóng tác động tới thị trường tài chính. Dù Hybe vẫn đối mặt với một số rủi ro pháp lý, thông tin về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới gồm 65 buổi diễn, dự kiến mang về hơn 1,2 nghìn tỷ won doanh thu của BTS đã giúp cổ phiếu công ty tăng gần 9%. Các nhà phân tích dự báo đà tăng sẽ tiếp tục khi kế hoạch tour được công bố chi tiết.

Trong thư tay gửi người hâm mộ, RM chia sẻ anh đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn bất kỳ ai. Trên sóng livestream, nam thần tượng khẳng định: “Một điều rất lớn sắp xảy ra. Năm 2026 sẽ là năm của BTS”.