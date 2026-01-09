Son Dam Bi giảm 17 kg

Trong vòng 3 tháng sau khi sinh con, Son Dam Bi giảm được 17 kg. Việc nữ diễn viên thay đổi vóc dáng quá nhanh khiến chồng cô lo lắng.

Ngày 7/1, ca sĩ kiêm diễn viên Son Dam Bi chia sẻ về quá trình ăn kiêng khắc nghiệt trong một chương trình truyền hình. Khi trò chuyện về khả năng uống rượu, cô nói đùa: “Người ta thường ăn kiêng rất nhiều trong giai đoạn đầu hôn nhân. Tôi gầy đến mức chỉ cần uống rượu là có thể phải nhờ người khiêng về nhà”.

Nghe vậy, MC Tak Jae Hoon tò mò hỏi lý do nữ diễn viên giảm cân quá mức và liệu chồng cô có mong muốn điều đó hay không. Trước câu hỏi này, Son Dam Bi trả lời chồng cô không hề thích, thậm chí lo lắng việc vợ quá gầy.

Vóc dáng Son Dam Bi sau khi sinh con. Ảnh: @Xodambi.

“Tôi đã giảm toàn bộ số cân tăng trong thai kỳ chỉ trong vòng 3 tháng, tổng cộng là 17 kg. Nhưng chồng tôi là vận động viên, anh ấy nói cách giảm cân như vậy là không đúng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Son Dam Bi kết hôn với Lee Kyu Hyuk - cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia - vào 5/2022. Hai người gặp nhau lần đầu vào 2011 trên chương trình trượt băng nghệ thuật Kiss and Cry của đài SBS. Họ hẹn hò khoảng một năm sau đó chia tay. 10 năm sau, họ tái hợp và thông báo kết hôn.

Tới 9/2024, nữ diễn viên công bố tin mang thai và thường xuyên chia sẻ cuộc sống làm mẹ bầu qua kênh YouTube cá nhân. Tháng 4/2025, vợ chồng cô chào đón con gái đầu lòng sau 3 năm kết hôn.

Son Dam Bi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình khác như Light and Shadow, What's Wrong With This Family, Mrs. Cop 2, When the Camellia Blooms... Lee Kyu Hyuk là cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia. Hiện tại, anh là huấn luyện viên trưởng của đội trượt băng IHQ.