Mối quan hệ của Kỳ Duyên và Thiên Ân

Thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân đồng loạt đăng tải những chia sẻ khá dài trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng. Nguồn cơn bắt đầu từ một sự kiện trước đó, khi Thiên Ân bất ngờ trượt chân trên sân khấu. Lúc này, Steven Nguyễn - người đi cạnh nàng hậu - đã nhanh chóng đưa tay đỡ và có cử chỉ chỉnh lại trang phục cho cô.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo loạt tranh luận. Trong bối cảnh đó, Kỳ Duyên được cho là đã để lại bình luận nhằm bảo vệ Thiên Ân, nhấn mạnh việc cô là con gái, lần đầu tiếp xúc gần với đồng nghiệp nam nên có thể cảm thấy ngại ngùng. Ngoài ra, Kỳ Duyên viết về tình huống Steven Nguyễn giúp Thiên Ân: ​​"Mình nghĩ anh dừng lại ở việc đỡ cô lên sân khấu là đẹp rồi. Cảm ơn anh 7 đã đỡ em bé nhà em nha, sân khấu trơn quá nên em bé bị ngã, thương lắm".

Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích phát ngôn của Kỳ Duyên mang hàm ý không hài lòng với hành động chỉnh váy của Steven Nguyễn. Tuy nhiên, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực Kỳ Duyên. Họ cho rằng bình luận của nàng hậu bị tách khỏi bối cảnh ban đầu. Theo đó, chia sẻ của Kỳ Duyên thực chất nhằm phản hồi một tài khoản mạng chỉ trích Thiên Ân.

Sau đó, Kỳ Duyên chính thức lên tiếng làm rõ quan điểm. Cô cho biết bản thân hiếm khi can thiệp vào tranh cãi liên quan đến người khác, nhưng không thể im lặng khi người thân của mình bị công kích vô lý. Nàng hậu nhấn mạnh những ai từng đứng ra bảo vệ cô trong quá khứ xứng đáng nhận được sự bảo vệ tương tự. Kèm theo chia sẻ này là loạt hình ảnh chụp chung thân thiết giữa cô và Thiên Ân.

Đến 13/1, Thiên Ân cũng trực tiếp lên tiếng nhằm khép lại những tranh cãi xoay quanh sự cố vấp ngã tại lễ trao giải. Người đẹp khẳng định Kỳ Duyên hoàn toàn không có ý gì khác ngoài mong muốn sự việc dừng lại một cách nhẹ nhàng. Thiên Ân cho rằng vấn đề trở nên phức tạp do bị cắt ghép, xuyên tạc. Cô nhấn mạnh việc người hâm mộ bảo vệ Steven Nguyễn hay Kỳ Duyên đều không sai, điều đáng trách nằm ở cách một số cá nhân cố tình đẩy sự việc đi xa.

Song song với ồn ào này, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn. Trong những ngày đầu năm 2026, Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh đón năm mới bên Thiên Ân. Những hình ảnh này càng khiến cư dân mạng đặt thêm nhiều nghi vấn về mối quan hệ của 2 người đẹp. Tin đồn Kỳ Duyên và Thiên Ân hẹn hò đã xuất hiện từ cuối 2024, khi cả 2 thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, chụp ảnh thân thiết và có lịch trình tương đồng. Nhiều chi tiết như dùng đồ đôi, cùng xuất hiện tại một số sự kiện hay việc Kỳ Duyên chỉ theo dõi rất ít tài khoản trên Threads, trong đó có Thiên Ân cũng khiến khán giả không khỏi bàn tán.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.