Vợ NSND Công Lý kể bị coi thường vì nghèo

Theo Ngọc Hà, vợ của NSND Công Lý, dù điều kiện kinh tế không tốt, chị cũng chưa từng kêu gọi sự thương hại và ủng hộ từ cộng đồng.

Gần đây, chị Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý - lên tiếng khi vấp phải những ý kiến tiêu cực. Theo Ngọc Hà, vì không có điều kiện kinh tế, chị từng bị coi thường khi đi mua sắm. Có những người thân thiết cũng rời bỏ khi gia đình chị gặp khó khăn.

Thế nhưng, trải qua nhiều biến cố, Ngọc Hà khẳng định chị chưa từng than trách số phận hay kêu gọi sự thương hại từ cộng đồng. Thay vào đó, vợ Công Lý kể chị tự mình bươn chải bằng những buổi livestream trong tình trạng sức khỏe không tốt, giọng khàn, cổ họng đau, cố gắng bán từng sản phẩm nhỏ để kiếm thu nhập. Thậm chí, gia đình nghệ sĩ từng phải bán nhà, đi ở thuê.

Vợ Công Lý lên tiếng khi nhận ý kiến tiêu cực. Ảnh: FBNV.

Ngôi nhà hiện tại của vợ chồng nghệ sĩ giản dị nhưng được gây dựng từ chính công sức lao động, những đêm làm việc kéo dài đến rạng sáng. Vì vậy, chị cho rằng bản thân không có lý do gì phải xấu hổ hay sợ hãi trước lời bàn tán.

“Em hiểu rất rõ chuyện cắt gọt, giật tít câu view hay nhét lời không phải điều xa lạ. Tuy nhiên, em rất mong khi đọc thông tin, chúng ta hãy đọc kỹ, có kiểm chứng. Đừng vội nhìn vào vài dòng tiêu đề, rồi vin vào đó để tiêu cực. Bạo lực mạng, tấn công một người phụ nữ, có khiến bạn trở nên dũng mãnh hơn không.

Em luôn biết ơn cuộc sống vì mỗi ngày trôi qua mình vẫn được bình yên. Trong mọi tranh luận, sẽ có người ghét, cũng có người yêu. Em may mắn khi luôn được đón nhận tình yêu thương từ gia đình, bạn bè… và cả những người dưng trong xã hội. Thậm chí những người em chưa từng gặp mặt vẫn gửi đến em điều tích cực”, Ngọc Hà viết.

NSND Công Lý và Ngọc Hà tổ chức lễ cưới vào 1/2020. Tới 2021, Công Lý gặp vấn đề sức khỏe. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc ông xã. Thời gian qua, Ngọc Hà nhiều lần lên tiếng khi gặp phải những ý kiến trái chiều.

Chẳng hạn, khi có ý kiến cho rằng “xinh đẹp, giỏi giang cũng chỉ đi nuôi một người tàn tật”, Ngọc Hà đáp trả: "Xinh đẹp, giỏi giang cũng chỉ đi nuôi một người tàn tật mà thôi. Nếu nhà các bác có người bị bệnh và bị nói như vậy, các bác nghĩ thế nào. Bản thân Hà là con người, Hà đương nhiên cũng tức giận và rất nhiều lần muốn đáp trả. Thật sự là phải nuốt rất nhiều nỗi uất ức vào trong nhưng rồi người giúp Hà trấn tĩnh lại, động viên Hà lại chính là anh Công Lý. Anh là người bệnh nhưng luôn nói với Hà rằng: ‘Nếu chúng ta trách người dưng thì trách cả đời này. Thôi thì chúng ta cố gắng vì nhau’”.

Trước đó, Ngọc Hà bị góp ý vì xưng hô trống không với chồng. Đáp lại, vợ Công Lý cho biết ghi nhận những ý kiến đóng góp và sẽ thay đổi, nói chuyện ngọt ngào, tình cảm hơn với ông xã.