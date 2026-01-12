Nữ ca sĩ Hàn Quốc nói về việc bị đuổi khỏi nhóm

Danielle từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám NewJeans. Tuy nhiên, cuối 2025, công ty quản lý thông báo chấm dứt hợp đồng, thậm chí kiện ca sĩ này.

Ngày 12/1, tờ Herald Muse đưa tin Danielle - cựu thành viên của nhóm nhạc NewJeans - trực tiếp bày tỏ cảm xúc sau khi nhận thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý ADOR. Nữ ca sĩ Hàn Quốc chia sẻ thông qua buổi phát sóng trực tiếp và chiều 12/1. Đây cũng là lần giao tiếp công khai đầu tiên với người hâm mộ kể từ khi cô rời công ty.

Mở đầu buổi livestream, Danielle không giấu được sự xúc động. Cô thừa nhận khoảnh khắc cất lời chào mang lại cảm giác vừa quen vừa xa lạ, khiến cảm xúc dâng trào. Nữ ca sĩ cho biết sự kiên nhẫn và đồng hành thầm lặng của người hâm mộ trong thời gian qua có ý nghĩa lớn hơn bất kỳ lời nói nào.

Danielle lần đầu lên tiếng kể từ khi bị đuổi khỏi nhóm. Ảnh: Yonhap News.

Khi đọc những tin nhắn động viên từ khán giả, Danielle đã che mặt để kìm nén nước mắt. Cô chia sẻ một năm vừa qua là quãng thời gian buộc bản thân trưởng thành nhanh chóng, học cách bảo vệ những điều quan trọng và nhìn nhận lại khái niệm về gia đình cũng như thế giới xung quanh. Với cô, hình ảnh ánh mắt của người hâm mộ luôn là điều hiện lên đầu tiên, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Danielle nhấn mạnh dù âm nhạc có tạm dừng, sự gắn kết giữa cô và người hâm mộ vẫn còn nguyên vẹn. Những ký ức chung chính là nguồn động lực giúp cô đứng vững ở hiện tại. Nói về NewJeans, nữ ca sĩ khẳng định cô đã nỗ lực đến cùng để được ở bên các thành viên và nhóm sẽ luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Danielle nhiều lần nghẹn ngào trong quá trình livestream.

Cô cũng gửi gắm thông điệp đây không phải dấu chấm hết. Trong thời gian tới, Danielle mong muốn tiếp tục chia sẻ với khán giả theo cách chân thành nhất, dù là thông qua âm nhạc, những khoảng lặng hay các khoảnh khắc đời thường giản dị.

ADOR xác nhận chấm dứt hợp đồng độc quyền với Danielle vào cuối tháng 12/2025. Thời điểm đó, công ty cho rằng việc nữ thần tượng tiếp tục hoạt động với tư cách thành viên NewJeans và nghệ sĩ trực thuộc ADOR là không còn khả thi. Đồng thời, ADOR cho biết đang cân nhắc việc đâm đơn kiện gia đình của Danielle và cựu CEO Min Hee Jin.