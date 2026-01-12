Diễn viên Trung Quốc bị tẩy chay vì than nghèo

Các tài khoản của Diêm Học Tinh bị cấm theo dõi. Nữ diễn viên vấp phải tranh cãi khi nói gia đình con trai chỉ thu nhập vài trăm nghìn NDT mỗi năm.

Ngày 12/1, tờ Guancha đưa tin vừa qua, nữ diễn viên Trung Quốc Diêm Học Tinh vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Lý do là trong một buổi phát sóng trực tiếp, nữ diễn viên tiết lộ thu nhập gia đình con trai cô - Lâm Ngạo Phi - “chỉ vài trăm nghìn NDT, không đủ nuôi sống gia đình”.

Phát ngôn này bị nhiều cư dân mạng cho là “giả nghèo”, “thiếu thấu hiểu xã hội”. Cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay các sản phẩm do Diêm Học Tinh làm đại diện.

Diêm Học Tinh có phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: QQ.

Ngày 10/1, các tài khoản của Diêm Học Tinh trên Douyin và Kuaishou bị cấm theo dõi. Ngày 11/1, Công ty TNHH Thực phẩm Liaoning Dihua MSG cũng tuyên bố chấm dứt hợp tác quảng bá với nữ diễn viên.

Tối 11/1, Diêm Học Tinh đăng thư xin lỗi dài trên WeChat, thừa nhận phát ngôn xuất phát từ “sự lệch lạc trong suy nghĩ” và cho biết bản thân đã dần quên đi cội nguồn, đánh mất sự tôn trọng đối với đời sống, lao động của người dân. Nữ diễn viên bày tỏ sự hối hận sâu sắc, cam kết điều chỉnh giá trị sống, giữ nhân dân làm nền tảng cho mọi hoạt động nghệ thuật trong tương lai.

“Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường. Cuộc sống nghệ thuật của tôi được nuôi dưỡng bởi sự ấm áp và cuộc sống thường nhật của những người dân làng. Tôi luôn nghĩ mình nhớ mọi thứ và sẽ không bao giờ quên. Nhưng trên thực tế, thời gian trôi qua, môi trường đã thay đổi. Nghe thấy tiếng vỗ tay và nhận được hoa, tôi dần quen với việc được người khác tâng bốc, quên đi cội nguồn.

Tôi nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, nhưng vô thức, tôi nhầm lẫn điều này với cảm giác vượt trội, quên đi quá khứ của mình. Tôi coi người dân và quần chúng như hai từ mơ hồ, thay vì những con người sống động, đáng kính, gắn bó với cội nguồn của tôi. Những lời tôi nói là bằng chứng cho lối suy nghĩ lệch lạc này, bởi trong trái tim tôi, sự tôn trọng và kính trọng quan trọng nhất đã bị hoen ố. Tôi quên mất cội nguồn của mình. Sau khi nhận ra điều này, tôi vô cùng đau khổ. Tôi căm ghét phần con người mình khi đã vô thức thể hiện sự khinh miệt”, nữ diễn viên chia sẻ.

Diêm Học Tinh sinh năm 1972 tại tỉnh Cát Lâm, là diễn viên hạng nhất của Đoàn Nghệ thuật Hải quân Trung Quốc. Cô được biết đến rộng rãi qua bộ phim truyền hình Lưu Lão Căn, Tiểu Bạch Ngọc Sương, Người nhà quê ở thành phố, Phụ nữ làm quan, Lan đồng hoa khai...

Con trai cô là Lâm Ngạo Phi, sinh năm 1993. Lâm Ngạo Phi cũng theo nghiệp diễn viên, tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Trung ương.