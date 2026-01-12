Có nhạc sĩ nhận hơn 4 tỷ đồng tiền tác quyền trong năm

Theo NSƯT Đinh Trung Cẩn, Tổng giám đốc VCPMC, trong năm 2025, nhiều tác giả có mức thu nhập tác quyền rất cao.

Sáng 12/1 tại Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025. Tại đây, NSƯT Đinh Trung Cẩn, Tổng giám đốc VCPMC, cho biết trong năm 2025, hội có thêm 696 tác giả mới, tăng 11% so với năm 2024. Trung tâm đang quản lý hơn 7.200 tác giả hội viên ủy quyền.

Hội cũng công bố thêm nhiều con số đáng chú ý liên quan đến thị trường bản quyền âm nhạc trong nước. Theo đó, năm 2025, VCPMC thu được hơn 424 tỷ đồng tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc, tăng 8% so với năm trước. Trong đó, khu vực phía Bắc thu hơn 211 tỷ đồng , chi nhánh phía Nam là hơn 212 tỷ đồng .

NSƯT Đinh Trung Cẩn phát biểu trong buổi họp sáng 12/1. Ảnh: VCPMC.

Hoạt động phân phối tiền bản quyền tiếp tục được thực hiện định kỳ theo chuẩn quốc tế, tuân thủ quy tắc CISAC với 4 kỳ phân phối mỗi năm. Riêng năm 2025, VCPMC đã chi trả cho các tác giả và chủ sở hữu quyền hơn 268 tỷ đồng . Khoản phân phối của quý cuối cùng dự kiến hoàn tất trước Tết Nguyên đán 2026, với giá trị ước tính khoảng 120 tỷ đồng .

Đặc biệt, năm qua ghi nhận nhiều trường hợp tác giả có mức thu nhập bản quyền rất cao. Theo ông Đinh Trung Cẩn, có nhạc sĩ nhận số tiền vượt 4 tỷ đồng trong một năm, thậm chí có tác phẩm đơn lẻ mang lại doanh thu gần 1 tỷ đồng . Tuy nhiên, danh tính cụ thể không được công bố do quy định bảo mật.

Không chỉ tăng trưởng về doanh thu, năm 2025 còn đánh dấu bước tiến của Việt Nam trên bản đồ bản quyền âm nhạc toàn cầu. Theo đó, Việt Nam lần đầu góp mặt trong nhóm 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất thế giới, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về bản quyền kỹ thuật số.