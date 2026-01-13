Thấy gì từ tranh cãi dữ dội của Lệ Quyên

Việc đôi co gay gắt với anti-fan, thậm chí có ngôn từ phản cảm trên mạng xã hội khiến Lệ Quyên vấp chỉ trích những ngày qua.

Lệ Quyên một lần nữa là tâm điểm của tranh luận. Phần đối đáp giữa nữ ca sĩ với cộng đồng mạng tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Khi vấp phải chỉ trích, thậm chí có ý kiến cho rằng Lệ Quyên đang làm ảnh hưởng tới danh xưng nghệ sĩ, cô lên tiếng giải thích.

Theo Lệ Quyên, việc cô đáp trả anti-fan là hành động “tức nước vỡ bờ” sau thời gian dài bị vu khống, bình phẩm nhạy cảm dù cô thấy bản thân không làm gì sai.

Tuy nhiên, cách hành xử gay gắt, thậm chí dùng từ ngữ phản cảm của Lệ Quyên trên không gian mạng vẫn bị phản ứng mạnh. Ở thị trường quốc tế, hiếm nghệ sĩ nào công khai bình luận, "mắng chửi" lại anti-fan theo cách như vậy.

Bài học từ ồn ào của Lệ Quyên

Đây không phải lần đầu tiên Lệ Quyên gây tranh cãi vì có phản hồi quá gay gắt với cộng đồng mạng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Khôi Phan nhận định khi bị đặt điều, chửi bới, một người bình thường có thể phản ứng, im lặng hoặc kiện. Với nghệ sĩ, mối quan hệ giữa họ với công chúng còn liên quan đến yếu tố nghệ thuật, những giá trị tốt đẹp, tích cực. Vì thế, việc họ đáp trả bằng những ngôn từ "chợ búa" là điều không nên.

"Có lẽ chưa nghệ sĩ Việt nào lại đối đáp với anti-fan như thế. Trong một môi trường chuyên nghiệp, nghệ sĩ thường có người quản lý hoặc phụ trách truyền thông. Họ tránh tối đa việc giao lưu trực tiếp với công chúng như thế", anh nói.

Theo chuyên gia truyền thông, vụ việc chắc chắn ảnh hưởng tới hình ảnh của ca sĩ Lệ Quyên.

“Ngoài sự kỳ vọng về chuyên môn, yếu tố tích cực, năng lượng, công chúng còn đặt tiêu chuẩn về mặt đạo đức, ứng xử cho các nghệ sĩ. Vẫn biết cảm xúc đôi khi khó kiềm chế, nhưng khi đã ra đến công chúng, nghệ sĩ cần có quy chuẩn về mặt ứng xử. Do đó, hành động lần này của Lệ Quyên chắc chắn ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của ca sĩ ấy. Nhất là nếu cô ấy làm đại diện và quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó”, anh cho biết.

Lệ Quyên gây tranh cãi dữ dội khi đáp trả anti-fan trên MXH. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định việc một nghệ sĩ phản ứng khi bị công kích, vu khống có thể hiểu được bởi ai cũng có giới hạn chịu đựng về tâm lý. Tuy nhiên, về mặt truyền thông, việc đáp trả trực tiếp anti-fan trên mạng xã hội thường không mang lại lợi ích dài hạn cho hình ảnh nghệ sĩ.

Khi nghệ sĩ bước vào đối thoại trực tiếp với một nhóm tài khoản tiêu cực, họ vô tình bị kéo xuống cùng “mặt bằng tranh cãi” với đám đông vô danh. Lúc đó, đúng sai không còn là yếu tố quyết định, mà là mức độ lan truyền cảm xúc.

Khi được hỏi hành động đáp trả một cách gay gắt với anti-fan có thể ảnh hưởng tới người nghệ sĩ như thế nào, chuyên gia trả lời tác động lớn nhất nằm ở sự xói mòn hình ảnh biểu tượng.

Một nghệ sĩ lâu năm thường được công chúng nhìn như hình ảnh có độ chín, chiều sâu, khoảng cách nhất định với ồn ào đời thường. Khi họ liên tục phản hồi trực diện các bình luận tiêu cực, hình ảnh đó dễ bị kéo về trạng thái phòng thủ, căng thẳng, thậm chí đối đầu với công chúng.

Nguy hiểm hơn, khán giả trung lập vốn chiếm số đông, có thể không theo dõi toàn bộ câu chuyện, nhưng họ sẽ cảm nhận được một năng lượng tiêu cực lặp lại. Về lâu dài, điều này khiến nghệ sĩ bị gắn với “drama”.

Nghệ sĩ quốc tế cũng phải trả giá

Như chuyên gia chia sẻ, việc sử dụng các biện pháp pháp lý để giải quyết những tài khoản mạng đặt điều, vu khống ngày càng phổ biến ở thị trường giải trí Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Tờ My Daily nhận định ở Hàn Quốc, việc các ngôi sao phải chịu đựng những bình luận ác ý và tin đồn từ cư dân mạng ẩn danh thường được xem là điều dĩ nhiên. Những người nổi tiếng nếu đáp trả gay gắt bình luận tiêu cực thường phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Thay vào đó, họ nên trao đổi văn minh hoặc đâm đơn kiện để xử lý những tài khoản mạng tiêu cực.

ITZY, IU, Suzy, Kwon Eun Bin, IVE… nằm trong số nghệ sĩ Hàn từng khởi kiện anti-fan.

Tương tự, tại Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba từng kiện một anti-fan, cáo buộc người này bịa đặt sự thật, lan truyền thông tin sai lệch, sử dụng hình ảnh chỉnh sửa mang tính xúc phạm nhằm công khai lăng mạ, bôi nhọ cô.

Ở thị trường quốc tế, việc liên tiếp đáp trả bằng ngôn từ gay gắt, thô tục ít diễn ra và nếu có cũng thường khiến nghệ sĩ gánh chịu hậu quả.

Giữa tháng 5/2025, dư luận xôn xao khi giới paparazzi ghi lại khoảnh khắc đạo diễn Triệu Đức Ân thường xuyên xuất hiện tại khu dân cư nơi Triệu Lệ Dĩnh sinh sống, thậm chí còn đưa con của nữ diễn viên ra ngoài. Điều đó làm dấy lên nghi vấn cả 2 hẹn hò.

Sau đó, nữ diễn viên đăng tải liên tiếp 3 bài viết trên Weibo. Ở một trong 3 bài đăng, nữ diễn viên được cho là chửi thề, mỉa mai. Động thái này khiến nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội.

Sự việc tiếp tục leo thang khi CCTV News đăng tải một bài bình luận trên Weibo với thông điệp kêu gọi công chúng và người nổi tiếng biết cách kiểm soát, thể hiện cảm xúc một cách chín chắn hơn. Dù không nhắc đích danh Triệu Lệ Dĩnh, bài viết nhanh chóng được cư dân mạng liên hệ đến nữ diễn viên. Họ cho rằng đây là hình thức nhắc nhở mang tính “chính thống” từ truyền thông chủ lưu.