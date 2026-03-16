Màn tặng đồ lót trên sân khấu Oscar gây tranh luận

Robert Downey Jr. bất ngờ tặng Chris Evans chiếc quần lót lấp lánh từng xuất hiện trong phim "Magic Mike". Màn pha trò lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 mới đây, hai ngôi sao Marvel Robert Downey Jr. và Chris Evans cùng xuất hiện để trao các giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Màn tung hứng giữa bộ đôi nhanh chóng trở thành khoảnh khắc gây tranh luận của buổi lễ.

Trong phần dẫn dắt, Downey Jr. mở đầu bằng lời nhận xét: “Kịch bản chính là động lực của mọi bộ phim, và năm nay thực sự là một năm tuyệt vời đối với các biên kịch”. Evans sau đó bất ngờ ngắt lời, nhắc rằng ngày hôm nay đánh dấu 14 năm The Avengers ra mắt và hỏi đồng nghiệp đã chuẩn bị món quà gì cho dịp này.

Evans cho biết anh đã tặng Downey Jr. một bản kịch bản Avengers có chữ ký, còn ngôi sao Iron Man đáp lại bằng cách đưa cho Evans tấm biên nhận gửi xe của mình.

Không dừng lại ở đó, khi chuẩn bị công bố các đề cử Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Downey Jr. gây chú ý khi đưa cho Evans chiếc quần lót lấp lánh từng được Channing Tatum mặc trong bộ phim Magic Mike. Từ dưới khán phòng, Tatum lập tức phản ứng: "còn cần chiếc quần đó để làm việc sau”, khiến khán phòng bật cười.

Robert Downey Jr. bất ngờ tặng quần lót cho Chris Evans. Ảnh: Rich Polk.

Màn tung hứng của hai ngôi sao nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước sự hài hước và thân thiết giữa Robert Downey Jr. và Chris Evans. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng phần pha trò với chiếc quần lót từ phim Magic Mike hơi “quá đà” so với không khí trang trọng của lễ trao giải.

Trước đó, Downey Jr. được xác nhận sẽ trở lại với vai phản diện lớn tiếp theo của Marvel Doctor Doom trong Avengers: Doomsday. Nhân vật này đã được hé lộ trong cảnh hậu danh đề của Fantastic Four: First Stepsra mắt năm ngoái, và được đồn đoán có thể là một biến thể của Iron Man từ vũ trụ khác.

Evans ban đầu không xuất hiện trong thông báo dàn diễn viên của Doomsday, nhưng sau đó được xác nhận sẽ trở lại trong đoạn teaser phát hành vào cuối năm ngoái.

Để gợi nhắc đến các nhân vật của họ trong Avengers: Doomsday, Downey Jr. xuất hiện với áo khoác vest xanh lá đậm, gợi liên tưởng đến trang phục của phản diện Doctor Doom.