Màn tặng đồ lót trên sân khấu Oscar gây tranh luận

  • Thứ hai, 16/3/2026 08:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Robert Downey Jr. bất ngờ tặng Chris Evans chiếc quần lót lấp lánh từng xuất hiện trong phim "Magic Mike". Màn pha trò lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 mới đây, hai ngôi sao Marvel Robert Downey Jr. và Chris Evans cùng xuất hiện để trao các giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhấtKịch bản gốc xuất sắc nhất. Màn tung hứng giữa bộ đôi nhanh chóng trở thành khoảnh khắc gây tranh luận của buổi lễ.

Trong phần dẫn dắt, Downey Jr. mở đầu bằng lời nhận xét: “Kịch bản chính là động lực của mọi bộ phim, và năm nay thực sự là một năm tuyệt vời đối với các biên kịch”. Evans sau đó bất ngờ ngắt lời, nhắc rằng ngày hôm nay đánh dấu 14 năm The Avengers ra mắt và hỏi đồng nghiệp đã chuẩn bị món quà gì cho dịp này.

Evans cho biết anh đã tặng Downey Jr. một bản kịch bản Avengers có chữ ký, còn ngôi sao Iron Man đáp lại bằng cách đưa cho Evans tấm biên nhận gửi xe của mình.

Không dừng lại ở đó, khi chuẩn bị công bố các đề cử Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Downey Jr. gây chú ý khi đưa cho Evans chiếc quần lót lấp lánh từng được Channing Tatum mặc trong bộ phim Magic Mike. Từ dưới khán phòng, Tatum lập tức phản ứng: "còn cần chiếc quần đó để làm việc sau”, khiến khán phòng bật cười.

Chris Evans anh 1

Robert Downey Jr. bất ngờ tặng quần lót cho Chris Evans. Ảnh: Rich Polk.

Màn tung hứng của hai ngôi sao nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước sự hài hước và thân thiết giữa Robert Downey Jr. và Chris Evans. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng phần pha trò với chiếc quần lót từ phim Magic Mike hơi “quá đà” so với không khí trang trọng của lễ trao giải.

Trước đó, Downey Jr. được xác nhận sẽ trở lại với vai phản diện lớn tiếp theo của Marvel Doctor Doom trong Avengers: Doomsday. Nhân vật này đã được hé lộ trong cảnh hậu danh đề của Fantastic Four: First Stepsra mắt năm ngoái, và được đồn đoán có thể là một biến thể của Iron Man từ vũ trụ khác.

Evans ban đầu không xuất hiện trong thông báo dàn diễn viên của Doomsday, nhưng sau đó được xác nhận sẽ trở lại trong đoạn teaser phát hành vào cuối năm ngoái.

Để gợi nhắc đến các nhân vật của họ trong Avengers: Doomsday, Downey Jr. xuất hiện với áo khoác vest xanh lá đậm, gợi liên tưởng đến trang phục của phản diện Doctor Doom.

Thuận Minh

  • Chris Evans

    Chris Evans

    Christopher Robert "Chris" Evans là một nam diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai Johnny Storm/Human Torch trong hai bộ phim Fantastic Four (2005) và Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Tuy nhiên, tên tuổi anh trở nên thực sự nổi bật từ khi quyết định gắn bó với vai diễn Captain America của MCU.

    • Ngày sinh: 13/6/1981
    • Nơi sinh: Sudbury, Massachusetts, Mỹ
    • Phim: Fantastic Four, Sunshine, Puncture, Captain America: The First Avenger, The Avengers,...

  • Channing Tatum

    Channing Tatum

    Channing Matthew Tatum là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh được biết đến nhiều nhất qua bộ phim Step Up, G.I. Joe: The Rise of Cobra, 21 Jump Street, Kingsman,... Năm 2012, Tatum được tạp chí People trao danh hiệu "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất". Theo tạp chí Forbes thống kê, anh là nam diễn viên điện ảnh có thu nhập cao thứ nhì năm 2013, sau Robert Downey, Jr.

    • Ngày sinh: 26/4/1980
    • Nơi sinh: Cullman, Alabama, Mỹ

  • Giải Oscar

    Giải Oscar

    Giải thưởng Viện Hàn lâm (Academy Awards) thường được biết đến với tên giải Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Kể từ năm 1928, giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác. Tổng cộng đã có 3.048 giải Oscar đã được trao tặng từ khi bắt đầu giải thưởng đến năm 2017.

    Bạn có biết: Phần thưởng của giải Oscar là một bức tượng nhỏ gồm phần gốc bằng kim loại đen được mạ vàng và britannium, cao 34 cm và nặng 3,85 kg có hình dáng của một hiệp sĩ. Từ năm 1950 Viện Hàn lâm quy định chủ nhân của các bức tượng Oscar không được phép bán bức tượng, trừ trường hợp bán lại cho chính Viện Hàn lâm với giá tượng trưng 1 USD.

    • Lần đầu tiên: 1928
    • Được trao bởi: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ

