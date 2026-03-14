Quỳnh Kool vấp tranh cãi

Diễn xuất của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời" gây tranh luận. Tạo hình của cô được nhận xét chưa phù hợp, cách thể hiện cảm xúc ở vài phân đoạn còn thiếu tự nhiên.

Diễn xuất của Quỳnh Kool trong "phim giờ vàng" Bước chân vào đời đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự chú ý khi đảm nhận vai nữ chính, nữ diễn viên cũng vấp phải ý kiến trái chiều liên quan đến cách thể hiện nhân vật và tạo hình trên màn ảnh.

Trong phim, Quỳnh Kool vào vai Thương, chị cả trong một gia đình có ba chị em. Sau biến cố cha mẹ qua đời, Thương buộc phải sớm trưởng thành, gánh vác trách nhiệm chăm lo cho hai em. Tốt nghiệp ngành sư phạm, cô làm giáo viên và đồng thời phải bươn chải để trang trải cuộc sống. Hành trình của Thương gắn với hàng loạt áp lực như khó khăn tài chính, mâu thuẫn gia đình, những va vấp trong công việc cũng như chuyện tình cảm.

Ở những tập đầu, trang phục của Thương khi đứng lớp, gồm áo sơ mi kết hợp quần jeans, bị một số khán giả cho rằng chưa phù hợp với hình ảnh giáo viên trong môi trường sư phạm. Lớp trang điểm khá đậm của nhân vật trong nhiều cảnh quay cũng bị nhận xét thiếu tự nhiên, có phần lố, bởi Thương được xây dựng là người có hoàn cảnh khó khăn, phải chật vật mưu sinh.

Bên cạnh đó, việc các cảnh khóc xuất hiện dày đặc cũng dễ gây mệt mỏi. Trên một số diễn đàn phim truyền hình, có ý kiến nhận xét Thương “cảnh nào cũng khóc”, khiến mạch phim nặng nề, trong khi nhân vật lẽ ra phải thể hiện rõ hơn sự mạnh mẽ của người chị cả.

Diễn xuất của Quỳnh Kool ở vài phân đoạn chưa thật sự thuyết phục, đặc biệt ở những cảnh cảm xúc cao trào. Tuy vậy, cũng có khán giả ghi nhận nữ diễn viên đã có sự tiến bộ nhất định so với các vai diễn trước trên màn ảnh nhỏ.

Bước chân vào đời xoay quanh ba chị em Thương, Trang và Minh, những người bất ngờ rơi vào hoàn cảnh mồ côi khi bố mẹ qua đời đột ngột. Từ cuộc sống được bao bọc, họ buộc phải bước ra đời sớm, đối diện với áp lực mưu sinh, tiền bạc và những mối quan hệ phức tạp nơi thành thị.

Nhân vật Thương (Quỳnh Kool) là chị cả, tốt nghiệp sư phạm nhưng vẫn chật vật tìm việc và phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho hai em. Trong khi đó, Trang (Ngọc Thuỷ) có tham vọng đổi đời, luôn tìm cách thay đổi số phận, còn Minh(Sơn Tùng) - em út - nhiều lần vấp ngã khi bị cuốn vào những cám dỗ của cuộc sống đô thị.