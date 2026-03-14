Nam diễn viên bị tố ngoại tình, tung ảnh thân mật

Điền Hủ Ninh bị hot girl Cửu Thành Mỹ tố ngoại tình, che giấu việc có con. Tuy nhiên, phía studio khẳng định nam diễn viên độc thân và cho rằng các tin đồn là bịa đặt.

Mới đây, Sohu đưa tin về việc diễn viên Điền Hủ Ninh bị hot girl mạng Cửu Thành Mỹ đưa ra loạt cáo buộc về đời tư.

Cụ thể, trong buổi phát trực tiếp tối 13/3, Cửu Thành Mỹ cho biết cô và Điền Hủ Ninh từng có thời gian hẹn hò khoảng hai năm. Theo lời cô, trong lúc vẫn duy trì mối quan hệ, nam diễn viên đã ngoại tình với người phụ nữ khác, đồng thời che giấu việc đã có con. Để củng cố cho lời tố cáo, Cửu Thành Mỹ còn đăng tải một đoạn video được cho là ghi lại cảnh cả hai hôn nhau.

Điền Hủ Ninh liên tục vướng ồn ào đời tư thời gian qua. Ảnh: Sina.

Buổi livestream nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn người theo dõi, kéo theo lượng lớn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều chủ đề như “Cửu Thành Mỹ tố Điền Hủ Ninh ngoại tình có con” hay “Cửu Thành Mỹ đăng video hôn với Điền Hủ Ninh” nhanh chóng lọt danh sách tìm kiếm thịnh hành trên Weibo.

Tuy nhiên, đoạn video được chia sẻ cũng gây ra nhiều tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng hình ảnh có dấu hiệu được tạo bằng công nghệ AI, thậm chí có người nhận định các cảnh trong clip được ghép từ những bức ảnh từng xuất hiện trên Weibo trước đó.

Trước làn sóng bàn tán, phía studio của Điền Hủ Ninh đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. “Ông Điền Hủ Ninh hiện trong tình trạng độc thân, chưa từng kết hôn và cũng không có con. Những tin đồn cho rằng ông ‘không còn độc thân’ hay ‘đã kết hôn và có con’ đều là sự bịa đặt mang tính ác ý, hoàn toàn không có cơ sở sự thật”, phía công ty cho biết.

Dù vậy, sau buổi phát trực tiếp gây xôn xao, Cửu Thành Mỹ tiếp tục có động thái mới trên Douyin khi đăng tải một loạt hình ảnh chụp cùng Điền Hủ Ninh. Bài đăng gồm hàng chục bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân mật của cả hai trong quá khứ. Đáng chú ý, hot girl này còn gắn thẻ trực tiếp tài khoản của nam diễn viên trong bài viết, khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút thêm sự chú ý.

Cửu Thành Mỹ tung ảnh thân mật của cả hai. Ảnh: Douyin.

Điền Hủ Ninh là diễn viên trẻ của Trung Quốc, sinh năm 1997 tại tỉnh Sơn Đông. Trước khi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, anh từng hoạt động trên mạng xã hội với vai trò người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Năm 2020, nam diễn bắt đầu tham gia các dự án phim truyền hình và web drama.

Điền Hủ Ninh dần được khán giả chú ý qua một số tác phẩm như Initial Love, Sweet Trap và đặc biệt là web drama Nghịch Ái, trong đó anh đảm nhận vai Trì Trừng.