Châu Đông Vũ vấp tranh cãi

Châu Đông Vũ trở thành tâm điểm tranh cãi khi dự Tuần lễ thời trang Paris. Loạt ảnh và video chưa chỉnh sửa khiến nữ diễn viên bị chê bai về dáng đi lẫn tạo hình.

Theo HK01, Châu Đông Vũ trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện tại show Louis Vuitton trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Tham dự sự kiện với vai trò đại sứ thương hiệu, nữ diễn viên diện váy ren xuyên thấu màu trắng bạc thuộc bộ sưu tập thu đông 2026. Tuy nhiên, khi những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa được lan truyền, tạo hình của cô nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một trong những điểm gây tranh cãi nhiều nhất là dáng đi của Châu Đông Vũ trong video. Nhiều bình luận cho rằng bước đi của cô nặng nề, thiếu sự mềm mại và chưa tạo được vẻ thanh thoát tương xứng với bộ lễ phục. Thậm chí có không ít ý kiến chê bai gay gắt, cho rằng khí chất của ảnh hậu Kim Mã bị giảm sút rõ rệt.

Bên cạnh đó, thiết kế trang phục cũng bị đặt dấu hỏi về độ phù hợp với vóc dáng của nữ diễn viên. Với thân hình nhỏ nhắn, Châu Đông Vũ bị cho là không phát huy được ưu điểm khi diện chiếc váy có tà dài và chi tiết nơ cỡ lớn. Một khán giả nhận xét bộ đồ tạo cảm giác nặng nề, làm tỷ lệ cơ thể kém hài hòa và vô tình lấn át vóc dáng vốn mảnh mai của cô.

Tạo hình khiến Châu Đông Vũ bị chê. Ảnh: @HK01.

Tranh cãi lần này cũng khiến nhiều người nhắc lại hành trình thời trang của Châu Đông Vũ. Xuất thân từ hình tượng trong trẻo trong phim Chuyện tình cây táo gai, cô được đánh giá cao về diễn xuất và có vị trí vững chắc trong lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, ở mảng thời trang, nữ diễn viên không ít lần bị cho là chọn trang phục chưa phù hợp với khung người nhỏ, thường bị các thiết kế cầu kỳ hoặc phom lớn “nuốt dáng”.

Châu Đông Vũ sinh năm 1992. Năm 2016, nữ diễn viên giành giải Ảnh hậu Kim Mã qua vai An Sinh trong Thất Nguyệt và An Sinh. Nhiều năm liên tiếp, Châu Đông Vũ luôn đứng top đầu trong thế hệ tiểu hoa đán trong làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2020, cô liên tiếp giành giải thưởng Kim Tượng, Kim Kê cho màn thể hiện ấn tượng trong Em của thời niên thiếu.