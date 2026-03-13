Chồng cũ của Britney Spears phá vỡ im lặng

Sam Asghari lần đầu lên tiếng sau khi nữ ca sĩ bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu. Anh khẳng định Britney đủ mạnh mẽ để vượt qua biến cố.

Theo Mirror, chồng cũ của Britney Spears, Sam Asghari, vừa lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ sau vụ cô bị bắt tuần trước, cho rằng “ai cũng có thể mắc sai lầm".

Trước đó, Britney Spears đã bị bắt vào ngày 5/3 với cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu. Nữ ca sĩ được cấp số hồ sơ tạm giam và bị giữ tại đồn cảnh sát cho đến khoảng 3h sáng.

Một số nguồn tin cho biết trong quá trình làm thủ tục tại đồn cảnh sát, giọng ca Toxic đã “khóc rất nhiều”. Sau sự việc, Sam Asghari, người ly hôn Britney vào tháng 8/2023, lần đầu chia sẻ quan điểm công khai về vụ việc trong một cuộc phỏng vấn.

Xuất hiện trên chương trình Uncensored của Piers Morgan, Sam cho biết anh vẫn luôn dành sự tôn trọng cho vợ cũ. Theo nam diễn viên, dù cuộc hôn nhân chỉ kéo dài một năm nhưng cả hai đã gắn bó với nhau suốt bảy năm, vì vậy anh hiểu rõ những khó khăn mà Britney từng trải qua.

“Cô ấy cần sự riêng tư. Ai cũng mắc sai lầm. Nếu Britney đã phạm sai lầm, tôi tin cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và có thể vượt qua chuyện này”, Sam nói.

Britney Spears và Sam Asghari có hơn một năm hôn nhân. Ảnh: Reuters.

Anh cũng nhận định Britney từng bị nhiều người lợi dụng và chịu áp lực lớn trong thời gian dài. Anh cho rằng truyền thông trong quá khứ đã liên tục khai thác đời tư của nữ ca sĩ, điều này phần nào khiến tình hình của cô trở nên khó khăn hơn.

Sau khi Britney Spears bị bắt, người quản lý của cô cũng đưa ra tuyên bố cho rằng đây là một sự cố đáng tiếc. Theo người này, nữ ca sĩ sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện những bước cần thiết để thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

Hiện Britney Spears chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, nữ ca sĩ đã tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Instagram cá nhân - nơi cô thường xuyên đăng tải các video nhảy múa và chia sẻ đời sống cá nhân với người hâm mộ.

Trước đó, nữ ca sĩ liên tục mất kiểm soát. Vào tháng 10/2025, Britney Spears bị ghi lại khoảnh khắc lái xe lạng lách, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường trong buổi đi chơi buổi tối. Trong video, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy bị bắt gặp vừa ăn trong xe khi dừng đèn đỏ, vừa bám sát đuôi xe phía trước.

Bên cạnh đó, cô không ít lần đăng tải ảnh và video trên mạng xã hội, ghi lại cảnh hát hò, nhảy múa với trang phục kỳ quặc...