Nữ ca sĩ gây lo ngại vì cân nặng 34 kg

Nữ thần tượng Im Yeo Jin, thành viên nhóm Loossemble, gần đây trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội sau khi thông tin về cân nặng khoảng 34 kg của cô được lan truyền trở lại. Con số này xuất hiện trong ảnh chụp màn hình từ một bài đăng cũ, khi nữ ca sĩ trả lời câu hỏi của người hâm mộ về bí quyết giảm cân.

Trong bài đăng được chia sẻ lại, Yeo Jin đã đăng ảnh hiển thị cân nặng 34,2 kg kèm dòng chú thích ngắn gọn “không ăn”. Nội dung nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn Kpop và mạng xã hội, khiến nhiều người bày tỏ sự lo ngại. Một số ý kiến cho rằng việc chia sẻ lời khuyên như vậy có thể tạo ra thông điệp không lành mạnh, đặc biệt với những người hâm mộ trẻ tuổi.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng cần đặt bình luận này trong bối cảnh ngành công nghiệp Kpop vốn nổi tiếng với những tiêu chuẩn hình thể khắt khe. Bên cạnh đó, một số người cho rằng vóc dáng nhỏ bé vốn là đặc điểm tự nhiên của Yeo Jin.

Im Yeo Jin sinh năm 2002 tại Daegu (Hàn Quốc). Cô ra mắt năm 2017 khi mới 14 tuổi trong dự án giới thiệu từng thành viên của nhóm nhạc nữ LOONA, trước khi đội hình hoàn chỉnh của nhóm chính thức debut vào năm 2018. Trong nhóm, Yeo Jin đảm nhận vai trò ca sĩ và rapper, đồng thời là em út.

Sau những tranh chấp hợp đồng giữa các thành viên LOONA và công ty quản lý BlockBerry Creative, Yeo Jin cùng một số đồng đội rời công ty và gia nhập CTDENM. Năm 2023, họ thành lập nhóm mới mang tên Loossemble, phát hành album và tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, bao gồm cả tour diễn tại Mỹ.

Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn và hình ảnh trẻ trung, Yeo Jin thường được người hâm mộ gọi bằng những biệt danh như “Little Bean” (Hạt đậu nhỏ) hay “Miss Peanut”(cô nàng đậu phộng). Dù không phải gương mặt nổi bật hàng đầu Kpop, cô vẫn có lượng người hâm mộ ổn định trong cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh vóc dáng nhỏ nhắn gây chú ý, Im Yeo Jin còn được biết đến với phong cách thời trang trẻ trung, phù hợp hình ảnh em út của nhóm. Trên sân khấu, nữ idol thường diện trang phục tông pastel như hồng, tím hoặc xanh nhạt, kết hợp váy ngắn, và các chi tiết nơ, ren, tạo vẻ ngoài ngọt ngào và năng động.

Ngoài đời, gu ăn mặc của Yeo Jin thiên về phong cách casual của giới trẻ Hàn Quốc. Cô thường chọn hoodie, sweater hoặc crop top kết hợp quần jeans, váy tennis và sneakers. Những trang phục đơn giản, tươi sáng giúp nữ ca sĩ giữ hình ảnh năng động.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.