Ngô Kinh 'thoát hiểm'

Dù khởi đầu chật vật tại phòng vé, bộ phim 100 triệu USD "Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc" do Ngô Kinh đầu tư và đóng chính vẫn tạo được cú lội ngược dòng khá ngoạn ngục.

Với hơn 100 triệu USD kinh phí sản xuất, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc được xem là canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp của Ngô Kinh. Bên cạnh việc đảm nhận vai chính, nam diễn viên còn dấn thân vào con đường đầu tư và sản xuất, biến bộ phim trở thành một cột mốc quan trọng trong hành trình làm nghề.

Ngoài ra, trong bối cảnh phim võ hiệp Trung Quốc liên tục thất thế hơn 15 năm qua, việc một dự án võ hiệp sở hữu kinh phí khổng lồ ra rạp cũng kéo theo nhiều kỳ vọng. “Thành bại của Tiêu nhân chính là phép thử then chốt cho tương lai dòng phim hành động truyền thống Trung Quốc”, tờ Sina nhận xét.

Tuy vậy, đây là thử thách không hề dễ dàng, khi bộ phim được cho là cần đạt khoảng 2 tỷ NDT (xấp xỉ 280 triệu USD ) doanh thu phòng vé mới có thể tiệm cận điểm hòa vốn.

“Canh bạc” của Ngô Kinh có gì?

Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc lấy bối cảnh Trung Quốc thời Tùy, giai đoạn triều đình suy yếu, xã hội rối ren khi các thế lực giang hồ nổi lên khắp nơi. Phim theo chân Đao Mã (Ngô Kinh), một kiếm khách làm nghề áp tiêu, chuyên hộ tống hàng hóa hoặc nhân vật quan trọng qua những cung đường hiểm nguy.

Trong một giao kèo, anh được thuê đưa một nhân vật bí ẩn tên Tri Thế Lang từ vùng sa mạc Tây Vực về Trường An. Tuy nhiên, nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhanh chóng biến thành hành trình đầy hiểm nguy, khi đoàn người rơi vào vòng truy sát của nhiều thế lực khác nhau ngay từ lúc khởi hành.

Trong quá trình đó, những bí mật về thân phận của Tri Thế Lang và quá khứ của Đao Mã dần được hé lộ. Cả hai đều là những kẻ mang thân thế đặc biệt, gắn chặt với hoàng tộc và có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị.

Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc có kinh phí trên 100 triệu USD .

Với mức đầu tư thuộc hàng lớn của dòng phim hành động - võ hiệp, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc gây chú ý nhờ phần phục trang, hóa trang và thiết kế mỹ thuật được chăm chút kỹ lưỡng, góp phần tái hiện bầu không khí võ hiệp của phim. Song song đó là hàng loạt đại cảnh hành động được dàn dựng dày đặc, trải dài xuyên suốt tác phẩm, tạo cảm giác quy mô và nhịp điệu liên tục cho câu chuyện.

Phim cũng ghi điểm khi các màn giao đấu được thiết kế gắn chặt với bối cảnh sa mạc. Những trận chiến diễn ra giữa gió cát, lửa cháy, tuyết rơi hay trong khung cảnh đêm tối, qua đó làm nổi bật sự khắc nghiệt của vùng đại mạc. Mỗi nhân vật trong phim còn được xây dựng với phong cách chiến đấu riêng, từ kiếm pháp đến cận chiến, giúp các cuộc đối đầu trở nên đa dạng.

Trang Xinhua nhận xét bộ phim “gần như đánh nhau từ đầu đến cuối”, với phong cách hành động hard-core (va chạm thật, hạn chế kỹ xảo CGI), gợi lại cảm giác của các phim võ hiệp kiểu cũ. Bên cạnh đó, tác phẩm còn lồng ghép yếu tố road movie (phim hành trình) vào câu chuyện hộ tiêu xuyên đại mạc, khiến mạch truyện liên tục dịch chuyển, mỗi chặng đường lại mở ra những cuộc chạm trán và biến cố mới.

Ngoài ra, việc quy tụ dàn diễn viên như Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, Tạ Đình Phong, Trương Tấn, Huệ Anh Hồng và Lương Gia Huy cũng góp phần thu hút sự chú ý, khiến tác phẩm được xem như một “cuộc hội ngộ” hiếm thấy của các ngôi sao trong dòng phim võ hiệp.

Dù vậy, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu xoay quanh phần kịch bản. Không ít khán giả cho rằng câu chuyện được kể khá rời rạc, nhiều nhân vật xuất hiện nhưng chưa được phát triển rõ ràng. Một số tình tiết chuyển cảnh nhanh, động cơ và hành động của nhân vật từ đó chưa thật sự thuyết phục.

Các cảnh hành động được dàn dựng công phu và tạo được cảm giác chân thực, nhưng phần nội dung và lời thoại lại chưa tạo được nhiều điểm nhấn, đặc biệt là việc cao trào xuất hiện khá sớm, khiến phần sau giảm dần độ kịch tính. Ngoài ra, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ cũng được cho là còn chênh lệch so với các gương mặt kỳ cựu.

Sau cùng, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc hiện đạt khoảng 7,5 điểm trên Douban, mức đánh giá được xem là khá tích cực đối với một phim thương mại Trung Quốc.

Dự án được chấm 7,5 điểm trên Douban.

Màn thoát thua ngoạn mục

Sau hai ngày công chiếu đầu tiên, dự án do Ngô Kinh đầu tư và đóng chính nhận cú sốc lớn khi chỉ thu khoảng 156-163 triệu NDT (21,7- 22,6 triệu USD ), rơi xuống vị trí thứ tư tại phòng vé Trung Quốc. Trong bối cảnh bộ phim được cho là cần đạt khoảng 2 tỷ NDT ( 280 triệu USD ) để tiệm cận điểm hòa vốn, kết quả này khiến nhà sản xuất đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng nề.

Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực - yếu tố đóng vai trò quan trọng với phòng vé Trung Quốc trong dịp Tết, tác phẩm sau đó ghi nhận cú lội ngược dòng khá ấn tượng. Theo thống kê của Cục Điện ảnh Trung Quốc, tính đến hết tuần lễ Tết (từ mùng 1 đến mùng 7), phim đã đạt hơn 800 triệu NDT ( 112 triệu USD ), vươn lên vị trí thứ ba phòng vé, sau Phi trì nhân sinh 3 và Kinh trập vô thanh.

Đến chiều 6/3, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc đạt khoảng 1,2 tỷ NDT ( 170 triệu USD ) doanh thu tại Trung Quốc. Riêng trong ngày 6/3, phim thu thêm khoảng 8,9 triệu NDT ( 1,2 triệu USD ), chiếm gần 20% thị phần phòng vé toàn thị trường. Nền tảng dữ liệu phòng vé Maoyan hiện dự báo doanh thu cuối cùng của tác phẩm có thể dừng quanh 1,38 tỷ NDT ( 190 triệu USD ).

Theo thông tin, kinh phí sản xuất của bộ phim được ước tính khoảng 700-800 triệu NDT (98- 112 triệu USD ), trong khi chi phí quảng bá và phát hành (P&A) có thể dao động 120-200 triệu NDT (17- 28 triệu USD ). Với mức đầu tư này, tổng chi phí dự án được cho là xấp xỉ 1 tỷ NDT ( 140 triệu USD ).

Nếu doanh thu phòng vé dừng quanh mức dự báo và các nguồn thu hậu rạp như bản quyền streaming, phát hành quốc tế hoặc sản phẩm ăn theo không đạt kết quả nổi bật, một số mô hình tài chính trong ngành cho rằng bộ phim có thể lỗ khoảng 200-300 triệu NDT (28- 42 triệu USD ). Dù vậy, đây vẫn được xem là kết quả tạm chấp nhận, khi dự án đã phần nào thoát khỏi kịch bản thua lỗ quá lớn từng được lo ngại ở giai đoạn đầu.

Phim dự kiến chịu khoảng lỗ 200-300 triệu NDT.

Bên cạnh đó, bất chấp bài toán lợi nhuận còn bỏ ngỏ, bộ phim vẫn giúp Ngô Kinh phần nào khôi phục hình ảnh ngôi sao hành động thuần túy, đồng thời cho thấy anh vẫn có khả năng dẫn dắt các dự án võ thuật quy mô lớn, dù hiệu quả tài chính chưa chắc vượt trội.

Trong khi đó, trang Workercn nhận định trường hợp của Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc cho thấy phim võ hiệp Trung Quốc vẫn còn khán giả, khi dự án vẫn tạo được hiệu ứng truyền miệng và thảo luận tương đối tốt, thậm chí từng vươn lên hạng 2 phòng vé dịp Tết.

Tuy nhiên, rủi ro tài chính của thể loại này rất lớn, bởi phim võ hiệp thường cần chi phí cao cho bối cảnh, cascadeur và các đại cảnh, trong khi doanh thu lại khó đạt mức bom tấn như nhiều dòng phim thương mại khác.