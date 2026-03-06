Hòa Minzy công khai bạn trai quân nhân?

Hòa Minzy công khai nắm tay một người đàn ông trong video mới đăng. Người này được cho là bạn trai mới của nữ ca sĩ.

Tối 6/3, Hòa Minzy bất ngờ đăng video ghi lại cảnh cô nắm tay một người đàn ông mặc Quân phục. Kèm theo video, Hòa Minzy chia sẻ: “‘Trước 2 bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi’. Câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ, gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc”.

Cô tiếp tục: “Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hòa dần dần sẽ nói cho mọi người hết thôi. Hòa cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải mong”.

Hòa Minzy đăng ảnh nắm tay một người đàn ông.

Động thái của Hòa Minzy lập tức gây xôn xao. Người đàn ông trước đó đã xuất hiện trong một clip khác của nữ ca sĩ nhưng chỉ lộ phần lưng chứ không công khai danh tính. Đến tối 6/3, Hòa Minzy mới giới thiệu gương mặt của người này.

Việc Hòa Minzy công khai đăng video nắm tay người đàn ông đang khiến công chúng bàn tán. Không ít khán giả thắc mắc liệu anh có phải bạn diễn trong sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ. Trong khi đó, không ít người cho rằng đây chính là bạn trai ngoài đời của Hòa Minzy. Thậm chí, ở phần bình luận, có tài khoản còn cho biết nữ ca sĩ sinh năm 1995 quen bạn trai từ chương trình Sao nhập ngũ.

Đáng nói, sau đó, chị gái Hòa Minzy cũng chia sẻ bài đăng của em. Cô viết: “Rồi xong nhé, quá đẹp. Nghĩ cũng thương nó. Giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho 2 em”.

Hòa Minzy từng có nhiều năm hẹn hò Minh Hải và có một con chung. Năm 2022, nữ ca sĩ chia tay bạn trai. Kể từ đó, cô chưa công khai mối quan hệ với ai khác mà tập trung phát triển sự nghiệp. Đầu năm 2025, cô gây sốt với MV Bắc Bling.