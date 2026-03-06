Đức Phúc gây bất ngờ khi xin hạng mục và tự đề cử ở giải Cống hiến

Tại giải thưởng Cống hiến 2026, Đức Phúc đề xuất hạng mục “Thành tựu quốc tế” nhằm tôn vinh nghệ sĩ Việt vươn ra thế giới, đồng thời tự đề cử bản thân cho hạng mục này.

Ngày 5/3, lễ công bố và khởi động cổng bình chọn Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 - năm 2026 đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ và gương mặt có ảnh hưởng trong giới giải trí như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Hòa Minzy, Trang Pháp, Erik, Đức Phúc…

Tại sự kiện, Đức Phúc gây chú ý khi chia sẻ về việc đề xuất hạng mục Thành tựu quốc tế nhằm ghi nhận những nghệ sĩ Việt đạt dấu ấn ở sân chơi quốc tế. Nam ca sĩ đồng thời cho biết anh cũng chủ động tự đề cử bản thân cho hạng mục này.

"Có ý niệm mà nó theo tôi suốt thời gian qua. Và tôi nhận ra đây là thời điểm vô cùng phù hợp, không lúc này thì không lúc nào hay hơn được nữa nên tôi muốn chia sẻ điều này. Mùa giải năm nay kỷ niệm 20 năm của Cống hiến, đánh dấu nhiều bước ngoặc. Nhân dịp này tôi muốn chia sẻ: Tôi tự đề cử bản thân cho một hạng mục mà giải thưởng chưa có, đó chính là giải Thành tựu quốc tế", nam ca sĩ nói.

Đức Phúc chia sẻ tại Lễ công bố và mở bình chọn giải Cống hiến 2026. Ảnh: BTC.

Theo Đức Phúc, tại Việt Nam hiện có nhiều nghệ sĩ đạt thành tựu trên thị trường quốc tế nhưng chưa có hạng mục riêng để ghi nhận. Anh bày tỏ mong muốn giải thưởng có thêm sự tôn vinh dành cho những nỗ lực đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Giải thưởng Cống hiến được đánh giá là giải thưởng âm nhạc uy tín nhất hiện nay, do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) khởi xướng từ năm 2005, với sự tham gia bầu chọn của giới báo chí trên toàn quốc. Từ mùa giải thứ 17 (năm 2023), giải được mở rộng quy mô, phát triển thành hệ sinh thái gồm hai lĩnh vực: Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong đời sống văn hóa - thể thao.

Ở lĩnh vực âm nhạc, mùa giải lần thứ 20 năm 2026 công bố gần 60 đề cử thuộc 10 hạng mục như Album của năm, Bài hát của năm, Music Video của năm, Nam ca sĩ của năm hay Nữ ca sĩ của năm. Kết quả được xác định dựa trên bình chọn của công chúng kết hợp với phiếu bầu của báo giới và hội đồng chuyên môn, mỗi bên chiếm 50% tổng số điểm.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra tối 15/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).