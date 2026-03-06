Đức Phúc gây bất ngờ khi xin hạng mục và tự đề cử ở giải Cống hiến

Ngày 5/3, lễ công bố và khởi động cổng bình chọn Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 - năm 2026 đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ và gương mặt có ảnh hưởng trong giới giải trí như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Hòa Minzy, Trang Pháp, Erik, Đức Phúc…
Tại sự kiện, Đức Phúc gây chú ý khi chia sẻ về việc đề xuất hạng mục Thành tựu quốc tế nhằm ghi nhận những nghệ sĩ Việt đạt dấu ấn ở sân chơi quốc tế. Nam ca sĩ đồng thời cho biết anh cũng chủ động tự đề cử bản thân cho hạng mục này.
"Có ý niệm mà nó theo tôi suốt thời gian qua. Và tôi nhận ra đây là thời điểm vô cùng phù hợp, không lúc này thì không lúc nào hay hơn được nữa nên tôi muốn chia sẻ điều này. Mùa giải năm nay kỷ niệm 20 năm của Cống hiến, đánh dấu nhiều bước ngoặc. Nhân dịp này tôi muốn chia sẻ: Tôi tự đề cử bản thân cho một hạng mục mà giải thưởng chưa có, đó chính là giải Thành tựu quốc tế", nam ca sĩ nói.
|
Đức Phúc chia sẻ tại Lễ công bố và mở bình chọn giải Cống hiến 2026. Ảnh: BTC.
Theo Đức Phúc, tại Việt Nam hiện có nhiều nghệ sĩ đạt thành tựu trên thị trường quốc tế nhưng chưa có hạng mục riêng để ghi nhận. Anh bày tỏ mong muốn giải thưởng có thêm sự tôn vinh dành cho những nỗ lực đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Giải thưởng Cống hiến được đánh giá là giải thưởng âm nhạc uy tín nhất hiện nay, do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) khởi xướng từ năm 2005, với sự tham gia bầu chọn của giới báo chí trên toàn quốc. Từ mùa giải thứ 17 (năm 2023), giải được mở rộng quy mô, phát triển thành hệ sinh thái gồm hai lĩnh vực: Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong đời sống văn hóa - thể thao.
Ở lĩnh vực âm nhạc, mùa giải lần thứ 20 năm 2026 công bố gần 60 đề cử thuộc 10 hạng mục như Album của năm, Bài hát của năm, Music Video của năm, Nam ca sĩ của năm hay Nữ ca sĩ của năm. Kết quả được xác định dựa trên bình chọn của công chúng kết hợp với phiếu bầu của báo giới và hội đồng chuyên môn, mỗi bên chiếm 50% tổng số điểm.
Lễ trao giải dự kiến diễn ra tối 15/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).
Các đề cử giải Âm nhạc cống hiến 2026
- Album của năm: Cuốn phim (Thanh Lam), Dear Min (MIN), Giai nhân (Văn Mai Hương), Giữa một vạn người (Phùng Khánh Linh), Hoa, Mây, Mưa (Đoàn Thúy Trang), KIM (Chillies), LÀ MOON (LAMOON), Lời hẹn ước (Nguyễn Ngọc Anh), Made In Vietnam (DTAP), Phao cứu sinh (Hương Tràm).
- Bài hát của năm: Ánh mắt biết cười (Quang Hùng MasterD), Bắc Bling (Hòa Minzy ft. Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry), Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế (MIN, Dangrangto, Antransax), Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng), Letting Go (Mỹ Anh), Một ngày nào đó (Hoàng Dũng ft. Đen), Nhà tôi có treo một lá cờ (DTAP x Hà Anh Tuấn), Phép màu (Mounter x MAYDAYs, Minh Tốc), Phù Đổng Thiên Vương (Đức Phúc, Hồ Hoài Anh), Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai (Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung).
- Music Video của năm: Bắc Bling (Hòa Minzy), Cứu lấy âm nhạc (Wren Evans), Dù cho tận thế (vẫn yêu em) (ERIK), Giữ anh cho ngày hôm qua (Hoàng Dũng ft. Rhymastic, Lelarec), Lời trái tim Việt Nam (Hoàng Bách), Made In Vietnam (DTAP), Mãi là người Việt Nam (Trang Pháp ft. Hà Lê), Mục hạ vô nhân (SOOBIN ft. Binz & NSND Huỳnh Tú), Tự hỏi (Hồng Nhung ft. Trung Trần, Lope Pham), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung).
- Chương trình của năm: 30 năm Bức Tường (Ban nhạc Bức Tường), Chị đẹp concert - 30 chưa từng là giới hạn, Chuyến tàu (Phan Mạnh Quỳnh), Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, GENfest Presents Mbillion, Giấc mơ Sol (Giáng Son), Skynote - The Reflectio (Quốc Thiên), SOOBIN Live Concert: All-rounder, Xoay tròn (Hoàng Dũng), Y-Concert.
- Chuỗi chương trình của năm: Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Điểm hẹn tài năng, Em xinh say hi, HOZO City Tết Fest 2025, Live Tour “The Story” (Bùi Công Nam), Musique de Salon (Đức Trí), Tân binh toàn năng, Tiếng hát Hà Nội, VTV Concert.
- Nhà sản xuất của năm: Hồ Hoài Anh, DTAP, Dương K, JustaTee, Masew, SlimV, Đức Trí, Huy Tuấn, Hứa Kim Tuyền, Hữu Vượng.
- Nhạc sĩ của năm: Hồ Hoài Anh, Hoàng Bách, Nguyễn Văn Chung, DTAP, Nguyễn Hùng, Trần Tuấn Hùng, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Vĩnh Tiến, Tuấn Cry, Hứa Kim Tuyền.
- Nghệ sĩ mới của năm: Đào Lê Phương Chi, CONGB, UPRIZE O.D (Đức Duy), Jaysonlei, LAMOON, Bùi Trường Linh, Mer, MYLINA, Sơn K, T.R.I.
- Nữ ca sĩ của năm: Nguyễn Ngọc Anh, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương, Thanh Lam, Phùng Khánh Linh, Đông Nhi, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm.
- Nam ca sĩ của năm: Tùng Dương, Hoàng Dũng, Đông Hùng, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Đức Phúc, Phan Mạnh Quỳnh, SOOBIN, Trọng Hiếu, Quốc Thiên.