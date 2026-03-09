Trấn Thành đóng phim Hàn

Trấn Thành xuất hiện tại buổi đọc kịch bản bom tấn Hàn Quốc "Kal: Thanh kiếm của Godumakhan", bên cạnh dàn sao Hàn.

Theo thông tin từ bntnews, buổi đọc kịch bản của bom tấn Hàn Quốc Kal: Thanh kiếm của Godumakhan đã diễn ra. Trước đó, dự án thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam khi từng được đồn đoán có sự tham gia của Trấn Thành.

Tại buổi gặp gỡ, nam nghệ sĩ xuất hiện trong trang phục tối màu giản dị, chăm chú theo dõi kịch bản và trao đổi cùng ê-kíp, chính thức xác nhận góp mặt trong dự án điện ảnh này.

Theo thông tin, Trấn Thành sẽ đảm nhận một vai diễn có vị thế đáng chú ý trong câu chuyện. “Diễn viên nổi tiếng của Việt Nam Thanh sẽ vào vai Hong Gwan Seol Ingu, quan chức thuộc phủ An Đông đô hộ của nhà Đường, một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong cục diện chính trị miền Bắc”, tờ báo cho biết.

Trong buổi đọc kịch bản, các diễn viên cùng thực hiện cả động tác chiến đấu, nhằm thống nhất nhịp diễn.

Trấn Thành tại buổi đọc kịch bản Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Ảnh: bntnews.

Kal: Thanh kiếm của Godumakhan lấy bối cảnh giai đoạn sau khi vương triều Cao Câu Ly sụp đổ, xoay quanh một người đàn ông bị mất ký ức và trở thành nô lệ, sau đó tham gia vào đại hội quyết đấu để giành lấy thanh kiếm huyền thoại. Tác phẩm được giới thiệu là phim hành động cổ trang quy mô lớn, kết hợp nhiều yếu tố võ thuật và bối cảnh lịch sử.

Dự án quy tụ nhiều diễn viên Hàn Quốc như Park Bo Gum trong vai Chilseong - một võ sĩ mất ký ức bị đưa vào đấu trường nô lệ sau khi Cao Câu Ly sụp đổ. Joo Won đảm nhận vai Gye Pil Hyeok, chiến binh lạnh lùng đại diện cho người Đột Quyết tham gia đại hội quyết đấu giữa các liên minh.

Ngoài ra, Choi Gwi Hwa sẽ vào vai Daeha Jin Chul, đại tộc trưởng của người Khiết Đan; Park Myung Hoon, gương mặt từng gây chú ý trong phim Ký sinh trùng, đảm nhận vai Plsa – cựu lính gác thành Liêu Đông. Diễn viên Lee Soon Won vào vai Jeok In Geol, quân sư của nhân vật điều hành đại hội quyết đấu.