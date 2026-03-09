Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biệt thự xa hoa của Rihanna bị nã súng

  • Thứ hai, 9/3/2026 10:49 (GMT+7)
Rihanna đã an toàn sau một vụ nổ súng xảy ra tại nhà riêng ở Los Angeles. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm và đang tiến hành mở rộng điều tra.

Theo E! News, một người phụ nữ 30 tuổi đã bị bắt giữ vào ngày 8/3 (giờ Mỹ), sau khi bắn nhiều phát súng từ trong xe của mình về phía ngôi nhà của Rihanna tại Beverly Hills. Trong vụ nổ súng này, một trong ít nhất 10 viên đạn đã xuyên qua tường nhà của nữ ca sĩ, một nguồn tin chia sẻ với Los Angeles Times.

Rihanna anh 1

Ngôi nhà của Rihanna tại Los Angeles. Ảnh: NBC.

Sau khi nổ súng, nghi phạm đã nhấn ga bỏ chạy và ngay sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo nguồn tin, ngôi sao âm nhạc có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, cô được xác định không bị thương trong vụ nổ súng này.

Động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được xác định và các nhà điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân. Hiện tại, Rihanna và gia đình vẫn chưa lên tiếng về vụ tấn công.

Biệt thự xa hoa của Rihanna nằm trong khu dân cư cao cấp Post Office tại Beverly Hills. Theo các hồ sơ bất động sản, nữ ca sĩ đã mua căn nhà này vào năm 2021 với giá khoảng 13,8 triệu USD.

Rihanna anh 2

Phía Rihanna chưa lên tiếng về vụ nổ súng. Ảnh: Shutterstock.

Đây không phải lần đầu tiên chủ nhân kèn vàng Grammy gặp phải sự cố đáng sợ tại nhà riêng. Năm 2018, một người đàn ông 27 tuổi đã đột nhập vào ngôi nhà cô ở khu Hollywood Hills bằng cách trèo qua hàng rào. Khi đó Rihanna không có mặt ở nhà, và kẻ đột nhập đã ở bên trong khoảng 12 giờ trước khi bị một trợ lý của ca sĩ phát hiện.

