Ngạc nhiên với Mai Tài Phến

Với "Tài", Mai Tài Phến lần đầu trực tiếp tham gia vào khâu sáng tạo và điều phối phim, công việc không dễ dàng với một nam diễn viên trước đó còn loay hoay tìm vị trí.

Tài được người hâm mộ ví như trái ngọt của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau chặng đường dài đồng hành. Tác phẩm điện ảnh một lần nữa hâm nóng phòng vé sau khi cơn sốt phim Tết qua đi, dự kiến khép lại tuần mở màn với doanh thu 50 tỷ đồng - màn chạy đà khả quan giúp cột mốc doanh thu trăm tỷ gần như trong tầm tay.

“Spotlight” phòng vé lúc này đang thuộc về Mai Tài Phến. Nếu trước đây, anh vẫn thường được nhắc đến như người bạn đồng hành, hậu thuẫn Mỹ Tâm trong một số dự án, thì nay, diễn viên quê Bạc Liêu (Cà Mau) tự tin bước lên tiền tuyến với Tài. Anh đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn kiêm cả vai nam chính, đối diện với thách thức khổng lồ khi lần đầu thử sức ở những vị trí mới.

Nghi ngại

Trước Tài, Mai Tài Phến một thời gian dài loay hoay tìm vị trí.

Anh chỉ thực sự được biết đến rộng rãi sau thành công của MV trăm triệu view Em gái mưa, sau đó có cơ hội bén duyên với Mỹ Tâm trong sản phẩm âm nhạc Đừng hỏi em. Xuất hiện trong MV, diễn viên sinh năm 1991 cùng họa mi tóc nâu hóa thân thành cặp đôi với câu chuyện tình lãng mạn.

Đừng hỏi em trở thành bước đệm cho màn hợp tác tiếp theo của cả hai - dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh (2019). Ở tác phẩm đầu tiên Mỹ Tâm đảm nhận vị trí đạo diễn, Mai Tài Phến xuất hiện với vai nam chính.

Mỹ nam năm 1991 sở hữu lợi thế ngoại hình sáng, cơ bắp vạm vỡ nhưng gương mặt lại lãng tử với đường nét mềm mại, nhất là nụ cười tươi, má lúm đồng tiền dễ tạo thiện cảm với người đối diện.

Cái tên Tài Phến hầu như gắn bó với những vai "soái ca" làm rung rinh trái tim phái đẹp, nhưng lại thiếu đột phá để tạo được dấu ấn đặc biệt. Với cậu ấm Phúc Nam trong Chị trợ lý của anh, diễn viên trẻ an toàn trong hình tượng quen thuộc, diễn xuất biểu cảm còn bị nhận xét non nớt.

Mai Tài Phến một thời loay hoay với những vai phụ.

Trong phim hài Tết Cậu Út cậu con Cúc của đạo diễn Huỳnh Lập, Mai Tài Phến đã đặt bản thân ở một vị trí mới mẻ hơn. Thế nhưng, vai diễn anh chủ quán ăn vẫn không tỏ ra vừa vặn, khi màn thể hiện của diễn viên trẻ chưa đủ duyên dáng và tếu táo để chọc cười khán giả, phần lớn là nhờ bạn diễn và những mảng miếng hài nâng đỡ. Những gì người ta nhớ về Tài Phến hầu như chỉ là cảnh khoe cơ bắp và khuôn mặt điển trai có chút ngơ ngơ.

Kể cả khi đã mạnh mẽ rũ bỏ hình tượng soái ca, vào vai Võ Tòng trong Đất rừng phương Nam của Nguyễn Quang Dũng, Mai Tài Phến vẫn chưa thể tìm được đất tỏa sáng. Tạo hình bụi bặm ít nhiều để lại ấn tượng, nhưng thời lượng xuất hiện ngắn ngủi cùng hành trình tâm lý không gây ấn tượng đặc biệt khiến vai diễn một lần nữa trôi đi đáng tiếc.

Suốt thời gian dài, những gì khán giả nhắc tới Mai Tài Phến hầu như chỉ xoay quanh mối quan hệ với Mỹ Tâm, khi nam diễn viên chưa tìm được cho mình một vai diễn có sức nặng.

Bất ngờ

Phải cho đến Tài, năng lực của anh mới thực sự có dịp bộc lộ. Đây không chỉ là lần hiếm hoi Mai Tài Phến giữ vai trò trung tâm một dự án điện ảnh, mà còn trực tiếp tham gia khâu sáng tạo và điều phối phim, công việc không dễ với một diễn viên trước đó còn loay hoay tìm vị trí. Thế nên khi mới công bố Mai Tài Phến cầm trịch Tài, không ít khán giả từng bày tỏ hoài nghi.

Mai Tài Phến không liều lĩnh phiêu lưu trong những kịch bản phức tạp. Anh lựa chọn một lối đi có phần an toàn với câu chuyện đơn giản, dễ tiếp cận đại chúng. Tài xoay quanh cuộc đời của một chàng trai từng vào tù ra tội, nay hoàn lương. Thế nhưng, biến cố ập đến khiến anh buộc phải trở lại con đường máu mà mình từng quyết tâm từ bỏ. Đây là kiểu kịch bản kinh điển, xuất hiện trong hàng trăm phim cùng thể loại từ châu Á cho tới Hollywood.

Tạo hình của Mai Tài Phến trong phim.

Ở lần đầu làm đạo diễn, Mai Tài Phến gây ngạc nhiên khi kiểm soát nhịp điệu phim tương đối chắc tay. Tài đơn giản, dễ đoán, nhưng không vì vậy mà tỏ ra quá nhàm chán. Tác phẩm vẫn níu giữ sự hứng thú với tiết tấu gấp gáp, cảnh hành động dồn dập chiều lòng những ai yêu thích dòng phim này.

Đạo diễn cũng tạo ra những cảnh quay gây ấn tượng thị giác, cho thấy ngón nghề không phải “hạng xoàng” khi khoe được yếu tố kỹ thuật. Ấn tượng về Tài đầu tiên nằm ở bức tranh miền quê gần gũi, dân dã với những đại cảnh thiên nhiên trù phú, xanh mát. Cảnh oneshot dài hơn một phút khắc họa sinh động đời sống sinh hoạt tại khu chợ cá Châu Đốc, hay cú topshot tôn lên vẻ đẹp của những cánh đồng lúa vàng ươm xứ Tri Tôn, An Giang…

Mai Tài Phến có sự lựa chọn khôn khéo về màu sắc, yếu tố quan trọng trong thẩm mỹ điện ảnh. Key màu xanh ngả vàng là lựa chọn phù hợp để miêu tả thôn quê sông nước, trong khi cách phối màu tương phản trong nhiều khung hình tạo cảm giác bất an, khắc họa sự xô lệch trong sắc thái tâm trạng nhân vật.

Yếu tố hành động của Tài không tệ dù chưa mới, với những cảnh truy đuổi, đối kháng căng thẳng trên phố, khu chợ cho đến những hành lang chật hẹp hay sào huyệt tội phạm tối tăm. Chất liệu hành động không hẳn đặc sắc, nhưng Mai Tài Phến vẫn biết cách để cho cảnh quay biến đổi linh hoạt, máy quay chuyển động không ngừng tránh cho người xem có cảm giác nhàm chán.

Về diễn xuất, Mai Tài Phến hợp vai với hình tượng người đàn ông trải đời, kiểu đầu đinh nam tính với làn da rám nắng và cơ bắp rắn rỏi. Sự lăn xả của nam diễn viên là điều đáng ghi nhận khi anh tự mình thực hiện nhiều cảnh quay khó, độ rủi ro tương đối cao.

Nhân vật của anh khá ít thoại, với tính cách thâm trầm, thiên về nội tâm. Thế nhưng, đáng tiếc là kịch bản còn giới hạn khiến Tài có cảm xúc, nhưng chưa thể hoàn toàn chinh phục khán giả. Những gì người xem cảm nhận được ở nhân vật là một người con hiếu thảo, hết mình vì mẹ. Tài cắn răng hết lần này tới lần khác bảo vệ bà, dù biết bản thân bị lợi dụng, bị lừa dối.

Tuy nhiên, tâm lý nhân vật ở nửa sau lại thiếu sự phát triển. Tài mãi mắc kẹt trong bẫy đạo đức của việc làm tròn đạo con, bất chấp việc lòng hiếu thảo bị đem ra chà đạp và trục lợi. Biên kịch đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm về ranh giới của lòng hiếu thảo, song chưa đủ tự tin và dũng cảm tiến sâu vào vùng xám đạo đức để tìm cho nhân vật một lối thoát khỏi mối quan hệ mang tính độc hại.

Đôi mắt chưa biết kể chuyện là một bất lợi với Mai Tài Phến.

Thành thử, thông điệp đưa ra trở nên khiên cưỡng khi suy nghĩ của nhân vật chưa được giải phóng. Tài mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại, bị sợi xích hiếu thảo giữ chân. Nói cách khác, anh vẫn bị giam trong "nhà tù", bất kể ở trước hay sau song sắt. Chi tiết người mẹ thấy con vì mình mà bị đánh đập, tra tấn mới cảm thấy hối hận không đủ để tháo gỡ nút thắt trung tâm phim.

Mai Tài Phến ghi điểm ở mảng hành động, nhưng còn gặp hạn chế khi diễn tâm lý. Ánh mắt của diễn viên toát ra được sự lạnh lùng trong những phen cau có, tức giận nhưng lại chưa thực sự có hồn khi lộ rõ sự mệt mỏi, lờ đờ ở nhiều cảnh. Trong những bước ngoặt cảm xúc quan trọng, đôi mắt của Tài Phến chưa biết cách kể chuyện, chưa cất tiếng nói một cách rõ nét.

Thế nên người ta mới thấy ở đó một người con đáng thương, chịu khổ vì mẹ, chứ chưa cảm nhận được những giằng xé, kiệt quệ của một người đàn ông vùng vẫy trong vũng lầy đạo đức, của một linh hồn mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng hiện sinh, trên hành trình đi tìm những mảnh ký ức hạnh phúc bị thất lạc...