Huyền Baby khoe dáng gợi cảm

Nhân dịp 8/3, Huyền Baby chia sẻ loạt ảnh khoe vẻ ngoài quyến rũ. Người đẹp diện váy ôm sát tông hồng, tôn vóc dáng cùng phong cách sang trọng. “Phụ nữ giống như một bông hoa, không cần giống ai, chỉ cần nở rực rỡ theo cách của riêng mình”, cô viết. Ảnh: @dangngochuyen.

Cũng trong ngày đặc biệt này, Minh Hằng đăng loạt ảnh chụp cùng các đồng nghiệp thân thiết như Đông Nhi, Trang Pháp, Phạm Quỳnh Anh và Juky San... Các nữ nghệ sĩ thoải mái tạo dáng, trao nhau hoa và quà, thể hiện sự gắn bó sau nhiều lần hợp tác. Nữ ca sĩ đồng thời gửi lời chúc, bày tỏ mong muốn những người phụ nữ sẽ luôn đồng hành và sẻ chia cùng nhau. Ảnh: @minhhang.

Trong khi đó, Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc cùng Tiến Luật và hai bé song sinh dạo chơi tại trung tâm thương mại. Trong hình, hai nhóc tì diện đồ đôi tông xanh, được cặp đôi nắm tay dẫn đi dạo. “Năm nay anh kép già tốn thêm hai phần quà. Tuyệt vời”, nữ diên viên chú thích. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho rằng cặp đôi đang ngầm công khai hai con sau thời gian giữ kín thông tin đời tư. Ảnh: @thutrang.

Lê Phương chia sẻ niềm vui trong ngày 8/3 khi nhận được hoa từ chồng và quà từ khán giả. Nữ diễn viên đăng ảnh bên bó hoa lớn cùng khoảnh khắc đời thường giản dị, bày tỏ sự hạnh phúc khi đón ngày đặc biệt bên gia đình và người hâm mộ. Cô cũng gửi lời chúc và chia sẻ niềm vui này tới các chị em phụ nữ. Ảnh: @lephuong.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đăng clip ghi lại khoảnh khắc cùng chồng Huy Trần và con. Gia đình xuất hiện với phong cách giản dị, vui vẻ khi cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Trước đó, nữ diễn viên cho biết chồng đã chuẩn bị hoa cho “ba người phụ nữ trong nhà”, khiến nhiều khán giả thích thú trước tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi. Ảnh: @ngothanhvan.

Lâm Thanh Mỹ đăng ảnh với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhân ngày 8/3. Nữ diễn viên trẻ tạo dáng giản dị với mái tóc điểm hoa trắng, mang lại hình ảnh trong trẻo, dịu dàng. Đi kèm bức ảnh, cô gửi lời chúc hài hước: “Chúc chị em vui dẻ mỗi ngày, chứ không riêng gì hôm nay”. Ảnh: @lamthanhmy.

Trong khi đó, Vân Dung gây chú ý khi đăng ảnh diện áo dài xanh, cầm bó hoa tươi. Hình ảnh dịu dàng của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả, cho rằng cô ngày càng trẻ trung. Cô cũng gửi lời chúc hài hước: “Xin chúc tất cả chị em phụ nữ chúng mình luôn là một ‘cô gái ba phải’: phải xinh, phải giỏi, phải tự tin. Và đừng quên giữ trọn ‘4 tế’: tử tế, tinh tế, kinh tế, thực tế”. Ảnh: @vandung.

Nhân dịp 8/3, Thảo Nhi Lê chia sẻ bộ ảnh chụp cùng mẹ và bà. Trong loạt hình, ba thế hệ phụ nữ cùng diện trang phục tông trắng và nâu trang nhã, tạo dáng thân mật trước ống kính. Người đẹp cho biết bà và mẹ là hai người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất đến con người của cô hôm nay, giúp cô học cách yêu thương, kiên cường và luôn tin vào bản thân. Ảnh: @thaonhile.

Khánh Vân chia sẻ loạt ảnh bên chồng trong bữa ăn ấm cúng dịp 8/3. Trong ảnh, người mẫu diện váy đỏ, cùng ông xã nâng ly và ôm nhau tình cảm bên bàn ăn. Đi kèm hình ảnh, cô hài hước kể lại lời chồng: “Anh sẽ làm mọi điều, miễn là em vui và hạnh phúc”. Khánh Vân cũng gửi lời chúc tới các bà, các mẹ và chị em phụ nữ có một ngày 8/3 vui vẻ, bình an. Ảnh: @nguyentrankhanhvan.

