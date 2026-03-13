Mỹ nhân hoạt động 10 năm vẫn bị chê bai

Suốt 10 năm qua, Jisoo vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều cả về âm nhạc lẫn diễn xuất. Không ít lần, cô bị chê "bình hoa di động".

Tham gia nhiều dự án phim ảnh trong vài năm gần đây, Jisoo vẫn liên tục vướng tranh luận về năng lực diễn xuất. Từ phim truyền hình Snowdrop, loạt phim Newtopia, tác phẩm điện ảnh Omniscient Reader: The Prophet hay bộ phim gần nhất là Boyfriend on Demand, nữ thần tượng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả.

Tranh cãi kéo dài từ những dự án đầu tiên

Ngay từ khi ra mắt với vai chính trong Snowdrop, Jisoo đã đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng cách phát âm, nhịp thoại và biểu cảm của cô còn gượng gạo, chưa tạo được cảm xúc, chiều sâu cho nhân vật.

Đến khi xuất hiện trong Newtopia, những tranh cãi này tiếp tục lặp lại. Một số cảnh cao trào của nhân vật do thành viên nhóm BlackPink đảm nhận bị đánh giá thiếu thuyết phục. Chẳng hạn, phân đoạn nhân vật rơi vào tình huống sinh tử khi bị xác sống tấn công, biểu cảm của Jisoo khiến nhiều người bối rối. Biểu cảm gượng gạo, kém cỏi của nữ diễn viên làm người xem khó xác định được nhân vật đang sợ hãi hay cố gắng kìm nén cảm xúc.

Jisoo liên tục nhận ý kiến tiêu cực về khả năng diễn xuất. Ảnh: GQ Korea.

Đáng nói, ngay từ những dự án đầu tiên, Jisoo đã đảm nhận vai chính thay vì đi lên từ vai phụ để có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Không ít ý kiến cho rằng việc nữ ca sĩ nhận vai chính ngay từ dự án đầu tiên nhưng diễn xuất tệ là bước đi khá mạo hiểm, thậm chí phản tác dụng.

Bộ phim truyền hình mới Boyfriend on Demand đánh dấu lần đầu Jisoo thử sức với thể loại hài lãng mạn. Trong phim, cô vào vai Mirae, một họa sĩ truyện tranh mạng kiệt sức vì áp lực cuộc sống. Do đó, cô quyết định trải nghiệm tình yêu thông qua dịch vụ hẹn hò ảo.

Nội dung phim xoay quanh ý tưởng bạn trai theo gói thuê bao. Tại đây, nhân vật chính có thể lựa chọn những mối quan hệ ảo trong thế giới số. Song song đó, cô vẫn duy trì cuộc sống thực của một nhân viên văn phòng.

Dự án do đạo diễn Kim Jung Sik thực hiện. Ông từng ghi dấu ấn qua các phim Work Later, Drink Now, Strong Girl Nam Soon và No Gain No Love. Tại buổi họp báo ra mắt, đạo diễn Kim Jung Sik bày tỏ sự kỳ vọng vào thành viên nhóm BlackPink. Ông tin rằng sự nỗ lực và chăm chỉ có thể giúp Jisoo tiến bộ hơn trên màn ảnh.

Quả thực, Jisoo đã tiến bộ hơn so với những dự án trước. Hình tượng nhân vật Mirae cũng khá phù hợp với tính cách tươi sáng, hướng ngoại của Jisoo. Một số ý kiến cho rằng đây là vai diễn tự nhiên và tạo cảm giác thoải mái nhất của cô từ trước đến nay.

Thế nhưng, bằng đó là chưa đủ để cô hoàn toàn thuyết phục khán giả. Theo Daum, nữ ca sĩ sinh năm 1995 vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều với bộ phim lần này.

Tranh luận về năng lực diễn xuất của nữ thần tượng chưa dừng lại. Một bộ phận khán giả cho rằng giọng nói và cách thể hiện cảm xúc của Jisoo vẫn thiếu sự biến chuyển rõ rệt, khiến nhân vật chưa lột tả hết nội tâm, diễn biến.

Tranh cãi không chỉ ở diễn xuất

Không chỉ ở lĩnh vực phim ảnh, Jisoo cũng từng nhiều lần trở thành chủ đề thảo luận khi hoạt động âm nhạc. Trong nhóm BlackPink, cô thường được đánh giá là thành viên có thế mạnh ngoại hình nhưng chưa thực sự nổi bật về giọng hát và vũ đạo so với các thành viên còn lại.

Khi các thành viên phát hành dự án cá nhân, truyền thông quốc tế cũng đưa ra nhiều nhận xét trái chiều. Tờ The Times từng cho rằng Jisoo là thành viên dễ bị lu mờ nhất trong các sản phẩm solo, dù âm nhạc của cô vẫn có một vài điểm thú vị.

Có ngoại hình nổi trội nhưung Jisoo vẫn bị chê. Ảnh: Tvreport.

Ở các sân khấu, chẳng hạn màn trình diễn ca khúc Earthquake, một số khán giả nhận xét giọng hát của nữ ca sĩ chưa thật sự ổn định khi hát live. Vũ đạo của cô cũng bị cho là thiếu sự linh hoạt, thậm chí khá gượng gạo, đơ cứng. Điều đó chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả dành cho một thành viên của nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop, đáng nói cô đã hoạt động quá nhiều năm.

Đó không phải lần duy nhất chị cả nhóm BlackPink bị chê về kỹ năng trình diễn. Cô đã rất nhiều lần nằm giữa tâm điểm của tranh luận. Giọng hát của cô suốt nhiều năm qua vẫn mờ nhạt, yếu ớt, chênh phô khi không còn kỹ thuật phòng thu hỗ trợ, vũ đạo rời rạc, thậm chí vụng về, gây cười. Đã có ý kiến nhận định "Jisoo không thể nhảy" hay nếu không phải thành viên BlackPink, có lẽ cô khó nổi tiếng như hiện giờ.

Tháng 12/2025, video Jisoo thực hiện vũ đạo How You Like That thậm chí thành trào lưu trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhưng không phải bởi nữ ca sĩ nhảy đẹp mà là động tác quá kỳ quặc, hài hước.

Sau một thập kỷ hoạt động cùng BlackPink, Jisoo đã bước sang giai đoạn mở rộng sự nghiệp. Cô lấn sân phim ảnh và phát triển hoạt động cá nhân. Tuy nhiên, danh tiếng toàn cầu cũng khiến mọi bước đi của cô chịu sự soi xét khắt khe hơn. Và trước sự soi xét đó, Jisoo đang tỏ ra bất ổn. Vây quanh các dự án của cô là những tranh cãi nhiều hơn khen ngợi, ghi nhận.