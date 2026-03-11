Đạo diễn bí ẩn của 'Quỷ nhập tràng' là Thành Nam 'Cù lao xác sống'

Pom Nguyễn, người đứng sau "Quỷ nhập tràng", lần đầu lộ diện sau thời gian giữ kín danh tính. Anh được xác nhận là Nguyễn Thành Nam, người từng gây tranh cãi với "Cù lao xác sống".

Trước đó, dù nhận không ít ý kiến trái chiều về chất lượng, phần đầu của Quỷ nhập tràng vẫn đạt doanh thu lớn, trở thành một trong những phim kinh dị có doanh thu cao nhất thị trường. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm công bố dự án, một nhân vật quan trọng của phim - đạo diễn Pom Nguyễn - gần như không lộ diện.

Thời điểm đó, khi câu hỏi này được đặt ra với nhà sản xuất Nhất Trung, phía ê-kíp từ chối chia sẻ thêm thông tin. Đạo diễn Quỷ nhập tràng cũng vắng mặt ở hầu hết hoạt động, từ lúc công bố dự án đến thời điểm phim ra rạp và các buổi cinetour.

Đạo diễn Quỷ nhập tràng Nguỹen Thành Nam (Pom Nguyễn) lộ diện. Ảnh: @Saptingg.

Nhà sản xuất cho biết đạo diễn gặp vấn đề sức khỏe nên không thể xuất hiện. Đáng chú ý, trong các clip hậu trường do ê-kíp công bố, hình ảnh của đạo diễn cũng chưa từng được tiết lộ.

Tuy nhiên, tại buổi premiere Quỷ nhập tràng 2 tối 10/3, danh tính đạo diễn Pom Nguyễn lần đầu được công khai. Người đứng sau dự án được xác nhận là Nguyễn Thành Nam - gương mặt từng quen thuộc với khán giả qua bộ phim Cù lao xác sống.

Cù lao xác sống do Nguyễn Thành Nam thực hiện từng gây nhiều tranh cãi khi ra rạp năm 2022. Tác phẩm thu hút sự chú ý khi là một trong những phim Việt hiếm hoi khai thác đề tài zombie trong bối cảnh miền Tây.

Tuy nhiên, sau khi công chiếu, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng kịch bản còn rời rạc, một số tình tiết thiếu logic, trong khi cách xây dựng nhân vật chưa thực sự thuyết phục, khiến trải nghiệm xem phim chưa đạt kỳ vọng. Bộ phim khi đó tạo nên làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội.

Tại buổi họp báo, Nguyễn Thành Nam (Pom Nguyễn) không tiết lộ lý do vì sao giấu danh tính trong suốt thời gian qua. Tuy vậy, nhiều khán giả cho rằng phản ứng tiêu cực từng xuất hiện quanh Cù lao xác sống có thể là yếu tố khiến ê-kíp thận trọng, nhằm tránh ảnh hưởng đến doanh thu của dự án Quỷ nhập tràng.