Nam ca sĩ Kim Bada bị bắt

Kim Bada bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc tàng trữ và sử dụng cần sa. Nam nghệ sĩ đã thừa nhận hành vi trong quá trình thẩm vấn.

Ngày 9/3, theo Yonhap News, Sở cảnh sát Sokcho (tỉnh Gangwon) đã bắt giữ Kim Bada vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Kim Bada bị cáo buộc tàng trữ và hút cần sa tại một địa điểm trong trung tâm thành phố Sokcho vào khoảng 20h30 ngày 8/3. Trước đó, khi nhận được thông tin tình báo liên quan việc nam ca sĩ sử dụng ma túy, cảnh sát đã theo dõi trong khoảng hơn hai tháng trước khi tiến hành bắt giữ.

Hình ảnh Kim Bada, cựu giọng ca ban nhạc Sinawe. Ảnh: Newsis.

Sau khi được tòa án cấp lệnh bắt giữ, cảnh sát đã bắt Kim Bada tại hiện trường ở Sokcho. Trước đó, nam ca sĩ từng bị phát hiện hút cần sa vào năm 2010.

Trong quá trình thẩm vấn lần này, Kim Bada đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cảnh sát đang tập trung điều tra nguồn gốc ma túy và khả năng sử dụng thêm các chất cấm khác, sau đó sẽ xem xét có xin lệnh tạm giam chính thức hay không.

Những năm gần đây, làng giải trí Hàn Quốc liên tiếp chứng kiến nhiều bê bối liên quan đến chất cấm của người nổi tiếng. Gây chú ý nhất là trường hợp nam diễn viên Yoo Ah In, người bị phát hiện sử dụng nhiều loại ma túy như propofol, ketamine và cocaine trong thời gian dài. Vụ việc khiến sự nghiệp của anh gần như đóng băng và đến năm 2025, tòa án tuyên án một năm tù treo cùng hai năm quản chế.

Ngoài Yoo Ah In, một số nghệ sĩ khác cũng từng vướng vào các vụ việc tương tự, như ca sĩ Nam Tae Hyun (cựu thành viên nhóm WINNER) bị truy tố vì sử dụng methamphetamine, hay cuộc điều tra mở rộng của cảnh sát Hàn Quốc năm 2023 liên quan đến nhiều nhân vật trong giới giải trí.

Kim Bada gia nhập làng nhạc năm 1996 với vai trò giọng ca thứ 5 của ban nhạc Sinawe, hoạt động đến năm 1999. Sau đó, anh tiếp tục hoạt động trong các ban nhạc như Nabi Effect, Racios và Art of Parties, đồng thời theo đuổi sự nghiệp solo. Nam ca sĩ cũng từng xuất hiện trong nhiều chương trình âm nhạc như Immortal Songs của KBS và King of Mask Singer của MBC.

Về đời tư, Kim Bada kết hôn với một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng vào năm 2002, và hiện có hai con trai.