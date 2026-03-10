HIEUTHUHAI và bạn gái gây xôn xao

Trong MV mới, HIEUTHUHAI có nhiều hành động làm khán giả liên tưởng tới chuyện tình cảm của anh với hot girl Babyboo.

Tối 10/3, HIEUTHUHAI bất ngờ phát hành MV mới mang tên Người im lặng gặp người hay nói. Đây là bản nhạc vui tươi, trẻ trung với hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn. Trong MV, HIEUTHUHAI và bạn diễn thể hiện một tình yêu đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất. Cặp đôi cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình dị và làm những việc đơn giản nhưng đầy ắp sự ngọt ngào. Đảm nhận vai bạn gái của HIEUTHUHAI trong MV là người mẫu ảnh Joan Tina.

HIEUTHUHAI được cho là tái hiện hình ảnh với bạn gái (ảnh dưới) vào MV mới.

Đặc biệt, MV có cảnh gây bàn tán là khi cả 2 cùng nhau chụp photobooth. Đáng nói, cách tạo dáng của nam rapper và bạn diễn khá giống với tấm ảnh giữa anh với bạn gái Babyboo. Năm 2025, loạt ảnh photobooth của HIEUTHUHAI với Babyboo lan truyền trên mạng xã hội và từng gây xôn xao dư luận.

Động thái của HIEUTHUHAI trong MV được cho là ngầm công khai mối quan hệ với bạn gái hot girl. Ngoài ra, trong bài nhạc có nhiều câu từ được cho là HIEUTHUHAI đang trấn an bạn gái trước những ý kiến trái chiều. Chẳng hạn: “Nếu thế giới kia có mong chúng ta chia đôi / Sẽ luôn có anh phía sau cùng em / Thề không để gì phải đổi thay”.

Với MV Người im lặng gặp người hay nói, HIEUTHUHAI đang nhận được lượt xem khá lớn là 609.000 sau 12 tiếng đăng tải. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bài nhạc khá nhạt nhòa, cũ kỹ và thiếu hấp dẫn.

HIEUTHUHAI sinh năm 1999, được biết tới qua chương trình King of Rap sau đó nổi tiếng hơn nhờ 2 ngày 1 đêm. Anh có nhiều ca khúc nổi tiếng như Ngủ một mình, Exit Sign, Nước mắt cá xấu… Năm 2024, anh tham gia Anh trai “say hi” và giành vị trí quán quân.

Trong thời gian qua, HIEUTHUHAI và hot girl Babyboo được cho là hẹn hò. Họ không giấu kín mối quan hệ nhưng cũng không xác nhận. Năm 2025, loạt ảnh chụp chung của 2 người lan truyền trên mạng xã hội.