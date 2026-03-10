Jang Nara đính chính

Một nhân viên của công ty quản lý nữ diễn viên Jang Nara được phát hiện tử vong vào ngày 9/3. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Tối 9/3, Chosun đưa tin một nhân viên thuộc công ty quản lý của nữ diễn viên Jang Nara đã được phát hiện tử vong. Người này được cho là đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi qua đời, khiến vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận.

Theo các nguồn tin, nạn nhân là nhân viên cấp quản lý của công ty giải trí LAELBnc (Rael BNC Co., Ltd.), đơn vị đang đại diện cho Jang Nara. Hiện cảnh sát đã vào cuộc để điều tra, làm rõ hoàn cảnh cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Tờ báo cũng cho biết công ty quản lý nói trên gần đây được cho là đang xảy ra một số mâu thuẫn nội bộ liên quan đến các vấn đề đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư rút lại khoản đầu tư đã hứa trước đó, khiến công ty gặp khó khăn về tài chính, không thể thanh toán các khoản phí. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có xác nhận liệu những vấn đề này có liên quan trực tiếp đến vụ việc hay không.

Theo MK Sports, ngay sau sự việc ồn ào nổ ra, phía công ty đã lên tiếng đính chính. Họ cho biết Jang Nara không còn trực thuộc công ty.

"Chúng tôi hiểu rằng đây là vấn đề cá nhân không liên quan đến công ty. Chúng tôi đang rất thận trọng, nhưng điều này hoàn toàn không liên quan đến Jang Nara. Jang Nara đã rời LAELBnc và đang hoạt động tích cực", đại diện công ty cho biết.

LAELBnc là công ty giải trí tổng hợp đã ký hợp đồng độc quyền với Jang Nara vào tháng 2 năm ngoái. Khi công bố hợp tác, phía công ty từng cho biết sẽ hỗ trợ tối đa để Jang Nara tham gia nhiều dự án mới và tiếp tục củng cố vị thế của cô như một diễn viên đáng tin cậy trong ngành giải trí.

So với nhiều công ty quản lý lớn tại Hàn Quốc, LAELBnc được xem là đơn vị quy mô nhỏ và danh sách nghệ sĩ trực thuộc khá hạn chế.