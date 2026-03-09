Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jennie cầu xin khán giả

  • Thứ hai, 9/3/2026 15:11 (GMT+7)
Jennie gây chú ý khi đoạn video cô căng thẳng, nài nỉ khán giả dừng quay trên phố Paris lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Mới đây, Jennie đang trở thành tâm điểm tranh luận sau khi một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô tương tác với người đàn ông trên đường phố Paris lan truyền.

Cụ thể, thời điểm đó, Jennie ở Paris để tham dự tuần lễ thời trang, góp mặt tại sự kiện của thương hiệu Chanel. Trong thời gian này, nữ ca sĩ được bắt gặp ghé thăm địa điểm của thương hiệu và giao lưu với người hâm mộ bên ngoài cửa hàng.

Jennie anh 1

Hình ảnh gây tranh luận của Jennie.

Sau khi rời địa điểm này, Jennie được cho là bị một người đàn ông tiếp tục bám theo trên đường phố và quay video. Người này cầm theo nhiều photo card và tiến tới xin chữ ký. Khi phát hiện bị quay, Jennie cùng nhân viên đi cùng đã nhiều lần đề nghị dừng ghi hình.

Trong đoạn video lan truyền, Jennie tỏ ra căng thẳng và nhiều lần nài nỉ người quay dừng lại. “Tôi chỉ muốn có một ngày dành cho bản thân. Hãy cho tôi được yên. Nếu cứ thế này, ngày hôm nay sẽ rất căng thẳng với tôi, làm ơn đi”, cô nói.

Dù không thoải mái, Jennie sau đó vẫn ký tặng trước khi rời đi. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Ban đầu, đoạn clip ngắn khiến một số ý kiến cho rằng Jennie tỏ thái độ miễn cưỡng khi ký tặng. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng video chỉ phản ánh một phần sự việc và bày tỏ sự bức xúc khi nữ ca sĩ bị theo dõi, quay phim dù đã đề nghị dừng lại.

Jennie nhiều năm qua là gương mặt quen thuộc tại Paris Fashion Week nhờ vai trò đại sứ toàn cầu của Chanel. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện của nhà mốt Pháp, nữ ca sĩ thường ngồi hàng ghế đầu cùng nhiều ngôi sao quốc tế và thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông cũng như người hâm mộ.

Minh An

Jennie Jennie Chanel âm nhạc giải trí tranh cãi

  • Jennie

    Jennie

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

  • Chanel

    Chanel

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

