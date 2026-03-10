Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Park Jin Young từ chức

  • Thứ ba, 10/3/2026 14:54 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Park Jin Young sẽ từ chức giám đốc nội bộ tại JYP Entertainment.

Theo Star News, ngày 10/3, JYP Entertainment thông báo Park Jin Young (nghệ danh JYP hay J. Y. Park) sẽ từ chức giám đốc nội bộ JYP Entertainment.

Park Jin Young từ chức giám đốc nội bộ tại JYP Entertainment. Ảnh: Star News.

"Ông Park Jin Young sẽ không tiến hành thủ tục tái bổ nhiệm vị trí giám đốc nội bộ tại đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 26/3", phía tập đoàn giải trí cho hay.

Đơn vị này tiết lộ Park Jin Young dự định thời gian tới sẽ tập trung vào các hoạt động sáng tạo với tư cách nghệ sĩ, đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ, cũng như đảm nhận những công việc đối ngoại mới nhằm đóng góp cho ngành công nghiệp K-pop.

Park Jin Young sinh năm 1971, ra mắt trong làng nhạc vào năm 1994. Ông cũng hoạt động với vai trò nhạc sĩ sáng tác và nhà sản xuất, góp phần dẫn dắt sự phát triển của ngành công nghiệp Kpop. Ngoài ra, ông còn sáng lập JYP Entertainment và đào tạo nhiều nghệ sĩ vươn ra thị trường toàn cầu.

Năm ngoái, Park Jin Young cũng được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch Ủy ban Giao lưu Văn hóa Đại chúng trực thuộc Tổng thống Lee Jae Myung.

Hoàng Nhi

JYP Park Jin Young JYP từ chức

