Ông trùm điện ảnh bị kiện vì nợ cờ bạc tại Macau?

Vu Đông bị sòng bạc Wynn Macau kiện đòi khoản nợ 4,73 triệu HKD. Song, phía Vu Đông lên tiếng bác bỏ thông tin đang nợ cờ bạc.

Theo Sohu, hôm 10/3, truyền thông Hong Kong đưa tin Chủ tịch Bona Film Group Vu Đông bị sòng bạc Wynn Macau truy đòi khoản nợ 4,73 triệu HKD. Thông tin gây xôn xao dư luận, làm dấy lên bàn tán trái chiều và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Trước làn sóng dư luận, phía Bona Film Group đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. "Đây là thông tin không đúng sự thật. Chúng tôi đang báo cáo và yêu cầu xử lý các bài đăng liên quan", đại diện tập đoàn phim cho biết.

Vu Đông vướng ồn ào. Ảnh: Weibo.

Theo truyền thông Hong Kong, sự việc bắt nguồn từ một đơn kiện. Phía sòng bạc Wynn Macau cho biết Vu Đông đã vay của họ 10 triệu HKD vào ngày 1/5/2024 và cam kết hoàn trả vào ngày 16 cùng tháng. Tuy nhiên đến tháng 11 năm ngoái, ông mới chỉ trả một phần khoản vay, vẫn còn nợ khoảng 5,73 triệu HKD.

Đến tháng 1 năm nay, tấm séc thanh toán do Vu Đông phát hành bị ngân hàng trả lại. Sau đó vào ngày 1/2, ông tiếp tục trả thêm 1 triệu HKD, khoản 4,73 triệu HKD còn lại đến nay vẫn chưa được thanh toán.

Vì vậy, Wynn Macau đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao Hong Kong vào ngày 3/3, yêu cầu Vu Đông thanh toán khoản nợ và tiền lãi.

Vu Đông là người đứng đầu Bona Film Group, một tập đoàn điện ảnh lớn tại Trung Quốc. Ông được mệnh danh là "trùm điện ảnh" tại xứ sở tỷ dân. Hiện tại, vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.