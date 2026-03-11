Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sơn Tùng M-TP lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới

  Thứ tư, 11/3/2026 20:06 (GMT+7)
Sơn Tùng M-TP vừa được đưa vào danh sách đề cử “100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới” của TC Candler . Đây là lần thứ 5 nam ca sĩ xuất hiện trong danh sách này.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP vừa được đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của TC Candler. Đây là bảng xếp hạng thường niên nhằm tôn vinh những gương mặt nam nổi bật trên thế giới, được công bố từ năm 1990 và thu hút sự quan tâm lớn của công chúng quốc tế.

Sơn Tùng lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Trong bài cập nhật ngày 10/3, Sơn Tùng M-TP xuất hiện bên cạnh những cái tên như diễn viên Burak Ozcivit (Thổ Nhĩ Kỳ), ca sĩ Hyun Jin (Hàn Quốc), ca sĩ Ollie (Trung Quốc), người mẫu Franco Treachi(Mexico), ca sĩ Achille Lauro (Ý).

Đây là lần thứ 5 Sơn Tùng M-TP lọt vào danh sách đề cử của TC Candler. Trước đó, nam ca sĩ Việt Nam từng xuất hiện qua các năm 2018, 2020, 2021 và 2023.

Trước đó ít ngày, Hùng Huỳnh, Jack cũng xuất hiện trong đề cử của TC Candler. Ở danh sách đề cử hạng mục nữ, Ninh Dương Lan Ngọc được điểm tên, bên cạnh dàn người đẹp như Rose, Lisa, Margot Robbie...

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất năm của TC Candler là bảng xếp hạng thường niên vinh danh những người nổi tiếng toàn cầu dựa trên ngoại hình, độ nổi tiếng... Nó thường được công bố vào cuối tháng 12. Danh sách này được thống kê hoàn toàn từ bình chọn của cộng đồng mạng. Khán giả cũng có thể tham gia đề cử. Chính vì vậy, bảng xếp hạng này gần như năm nào cũng có ý kiến tranh luận.

Năm 2025, Rosé ở vị trí đầu tiên của danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới. Ở bảng xếp hạng nam, nam diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí toàn cầu. Theo bảng xếp hạng này, diễn viên Hollywood Jacob Elordi đứng thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về nam diễn viên Singapore Tôn Chính.

