Thấy gì khi vợ Huỳnh Anh bị chửi bới suốt 6 năm

Nửa kia của nhiều sao Việt như Huỳnh Anh, Mạnh Trường... không ít lần bị chê bai ngoại hình. Điều này gây tổn thương tâm lý và ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng.

Đã nhiều lần, Bạch Lan Phương - vợ của diễn viên Huỳnh Anh - lên tiếng về việc cô liên tục nhận những lời công kích trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của cô, tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm, kể từ khi mối quan hệ của 2 người được công khai.

6 năm ở bên Huỳnh Anh là 6 năm Lan Phương tổn thương bởi những bình luận tiêu cực, chê bai rằng cô không xứng với chồng.

Nỗi khổ của vợ Huỳnh Anh, Mạnh Trường

"Vẫn là câu chuyện bỉ bôi nhan sắc, bảo lấy mình là phí cho chồng mình, rồi chiêu trò đủ cả... Nhưng, có lẽ chỉ mình chồng mình là rõ nhất, cái nắm tay duy nhất đối với người ấy khi chông chênh nhất, đi qua những khúc thăng trầm nhất là ai. Cũng chỉ có mình biết, chồng yêu thương mình nhiều thế nào.

Trong một mối quan hệ, chẳng có phí hay không phí, xứng hay không xứng, mà là ở thời điểm đó, họ phù hợp với nhau. Không đi cùng nhau trong cơn mưa, tại sao lại đòi cùng nhau ngắm cầu vồng rực rỡ" là nội dung bài viết được đăng ngày 10/3 của bà xã Huỳnh Anh.

Vợ Huỳnh Anh cho biết các bình luận tiêu cực chủ yếu xoay quanh ngoại hình và so sánh cho rằng cô “không xứng” với chồng. Những lời công kích như vậy lặp đi lặp lại trong thời gian dài, khiến cô nhiều lần cảm thấy mệt mỏi.

Vợ Huỳnh Anh nhiều lần chia sẻ việc tổn thương vì bị miệt thị ngoại hình. Ảnh: FBNV.

Câu chuyện của vợ Huỳnh Anh không phải trường hợp cá biệt trong showbiz Việt và cả ngành giải trí quốc tế. Thời gian qua, nhiều người yêu hoặc bạn đời của nghệ sĩ cũng trở thành đối tượng bị bàn tán về ngoại hình hay công việc. Khi ca sĩ Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương, phần lớn khán giả gửi lời chúc phúc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn xuất hiện một số bình luận chê bai ngoại hình của bạn trai nữ ca sĩ.

Tình trạng tương tự cũng từng xảy ra với gia đình của các diễn viên như Mạnh Trường, Hồng Đăng hay Tuấn Tú. Người vợ của các nam diễn viên này từng bị so sánh về nhan sắc với chồng nổi tiếng. Không ít lần, họ phải đối mặt với những lời nhận xét mang tính miệt thị trên mạng.

Trong một lần vợ bị chê bai, Mạnh Trường đã trực tiếp phản hồi tài khoản để lại bình luận tiêu cực. Nam diễn viên bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử thiếu tôn trọng trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh sự văn minh trong giao tiếp là điều cần thiết đối với cộng đồng.

Không chỉ tại Việt Nam, câu chuyện về áp lực dư luận dành cho nửa kia của người nổi tiếng cũng diễn ra ở nhiều thị trường giải trí khác. Tại Thái Lan, nam diễn viên James Jirayu và bạn đời Foam Ben từng trải qua giai đoạn căng thẳng trước khi kết hôn. Foam Ben nhiều lần trở thành mục tiêu của những lời chê bai ngoại hình và công việc, khiến cô rơi vào trạng thái áp lực tâm lý.

Foam Ben từng muốn buông tay, đòi chia tay James Jirayu vì không đủ kiên cường trước những chỉ trích. May mắn, cô luôn có bạn trai ở bên để san sẻ, động viên và nhờ thế 2 người mới có thể tiến tới hôn nhân.

Những câu chuyện này phản ánh mặt trái của sự chú ý mà người nổi tiếng mang lại. Khi một nghệ sĩ được công chúng quan tâm, đời sống cá nhân của họ - bao gồm cả người thân - cũng dễ trở thành đề tài bàn tán. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc đánh giá một mối quan hệ dựa trên ngoại hình hay sự nổi tiếng là cách nhìn phiến diện.

Hậu quả nghiêm trọng

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy nhận định không chỉ người nổi tiếng như vợ Huỳnh Anh, Mạnh Trường... mà trường hợp body shaming xảy ra ở bất cứ đâu. Đây là lối ứng xử rất thiếu văn hóa, xúc phạm người khác. Nó gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tâm lý này với trường hợp người nổi tiếng có thể nói là hiệu ứng hào quang. Công chúng thường gắn người nổi tiếng với hình ảnh hoàn hảo và người bạn đời của họ cũng phải vậy.

Thứ 2, người hâm mộ thường có tâm lý “sở hữu”. Họ cho rằng họ có quyền với người nổi tiếng. Nhất là những fan bỏ tiền mua vé hay mua hàng hóa, quà tặng cho thần tượng. Họ cho rằng mình có quyền quan tâm, đánh giá những gì liên quan đến thần tượng, đến người nổi tiếng họ yêu thích. Họ nghĩ họ có sự gắn bó với thần tượng, với những người họ đầu tư tiền của, thời gian.

Không chỉ nghệ sĩ Việt mà cả ngôi sao Thái Lan như James Jirayu cũng gặp tình huống bị so sánh ngoại hình. Ảnh: Thairath.

Thứ 3, mạng xã hội tạo khả năng phản hồi nhanh và ẩn danh. Cho nên một số người nghĩ họ có thể thoải mái miệt thị, chỉ trích người khác, họ không quan tâm đến đến hậu quả đang gây ra cho người khác. Mạng xã hội thường hay gọi những người này là "anh hùng bàn phím, tay nhanh hơn não". Họ không quan tâm, thậm chí không nghĩ họ đang phạm một lỗi là miệt thị ngoại hình người khác.

Người nổi tiếng có thể được tung hô lên mây nhưng hôm sau có thể bị chửi bới, chê bai thậm tệ. Chỉ cần họ xuất hiện khoảnh khắc xấu xí là đã bị chê bai. Người nổi tiếng còn như vậy thì người chồng, vợ bên cạnh họ khó tránh được việc bị săm soi. Đúng hơn, người bên cạnh người nổi tiếng càng dễ trở thành mục tiêu công kích.

Bên cạnh đó, có quan niệm đẹp gắn liền với giỏi, xấu là kém giá trị. Điều này vô tình trở thành một thứ áp lực xã hội cho chúng ta, không riêng gì người nổi tiếng. Do đó, mọi người đều phải cố gắng để đẹp hơn. Ai cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu của xã hội là mình phải đẹp lên.

Khi được hỏi về hậu quả của tình trạng body shaming với vợ, chồng của người nổi tiếng, chuyên gia trả lời: “Thứ nhất, về mặt cá nhân, bất kỳ ai bị body shaming, chứ không chỉ vợ/chồng người nổi tiếng, họ đều thấy bị ám ảnh về ngoại hình. Họ thu mình lại, tự ti, mặc cảm. Họ giảm lòng tự trọng, không tự tin nữa. Họ thấy kém cỏi, giảm giá trị.

Họ cảm thấy không bằng người bên cạnh và nếu tổn thương này kéo dài có thể dẫn tới tình trạng rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm… Đã có những nghiên cứu khoa học chứng minh điều đó và trên thực tế khi làm việc ở phòng tham vấn, tôi cũng gặp những bạn học sinh, sinh viên bị chê bai ngoại hình. Họ rất xấu hổ, thậm chí không muốn đi học”.

Về mối quan hệ vợ chồng, nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Với trường hợp người chồng, người vợ không đủ yêu thương nửa kia của mình, họ là người dễ bị ảnh hưởng bởi miệng lưỡi của người khác thì hình ảnh của nửa kia trong mắt họ dễ suy giảm. Những người tâm lý không ổn định, tình yêu không đủ lớn sẽ dễ trở nên không còn tôn trọng bạn đời khi bạn đời của họ bị chê bai, công kích.

Với người bị chê bai, họ sẽ cảm thấy không còn tự tin trong mối quan hệ vợ chồng. Họ không dám xuất hiện cùng chồng hay vợ mình. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới mối quan hệ vợ chồng. Lâu dần, họ sẽ xa cách nhau. Họ không tự tin vào ngoại hình của nhau thì không thể hạnh phúc.

Ngược lại, nếu mối quan hệ đó là gắn kết bền vững, nếu người nổi tiếng rất yêu nửa kia của mình, đây là cơ hội để họ hạnh phúc hơn. Họ sẽ đoàn kết hơn. Họ bảo vệ, yêu nhau hơn. Họ sẽ động viên, khích lệ bạn đời và trân quý nhau hơn. Quan trọng hơn, người nổi tiếng phải biết cách xử lý các vấn đề truyền thông liên quan đến vợ, chồng của mình.

Như đã nói, không chỉ vợ, chồng của người nổi tiếng là nạn nhân của nạn body shaming. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Vậy nên, điều đầu tiên cần làm là tránh tiếp xúc với những bình luận độc hại. Như thế, chúng ta sẽ giảm stress.

Thứ 2, chúng ta phải nhớ giá trị của bản thân không ở ngoại hình. Ngoại hình chỉ là một phần rất nhỏ trong con người chúng ta thôi. Con người bên trong, nhân cách, năng lực mới là quan trọng và hơn cả là mối quan hệ với nửa kia. Tình yêu, tấm lòng, đạo đức mới là cái quan trọng nhất. Chúng ta không thể đẹp mãi được. Ai cũng có thể thay đổi ngoại hình, chỉ có con người bên trong mới thực sự là giá trị bản thân của bạn, tồn tại mãi mãi.

Thứ 3, trong trường hợp của showbiz, người bị miệt thị phải tăng kết nối với chồng hoặc vợ mình. Họ nên trao đổi thẳng thắn với nhau về những cảm xúc tiêu cực khi đọc được bình luận xấu. Họ cũng nên trao đổi với nửa kia về cách ứng xử trước báo chí và công chúng. Tất nhiên mình chỉ nên trả lời công khai khi cần. Sự tôn trọng, yêu thương, bao bọc của bạn đời luôn là tấm khiên mạnh nhất trong mọi sự việc.

Hơn nữa, mạng xã hội luôn đổi trend rất nhanh. Cứ vài ngày lại có vấn đề mới được cộng đồng mạng quan tâm. Do đó, thay vì đọc những bình luận tiêu cực, đôi co với anti-fan, chúng ta có thể dành thời gian làm những việc ý nghĩa hơn.