Dakota Johnson quá gợi cảm

Dakota Johnson khoe vẻ gợi cảm trong chiến dịch quảng cáo Xuân/Hè 2026 của thương hiệu. Nữ diễn viên tạo dáng táo bạo với quần jeans và đồ lót, tôn vóc dáng săn chắc.

Theo Usa Today, thương hiệu thời trang Calvin Klein vừa công bố chiến dịch quảng bá bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 với sự góp mặt của nữ diễn viên Dakota Johnson. Đây là lần đầu ngôi sao Hollywood hợp tác cùng nhà mốt, xuất hiện trong loạt hình ảnh mang phong cách tối giản nhưng đầy gợi cảm.

Trong loạt ảnh quảng bá, Dakota Johnson gây chú ý khi khoe vóc dáng săn chắc và đường cong gợi cảm. Nữ diễn viên tự tin tạo dáng với quần jeans cạp cao, để lộ phần thân trên trần, hoặc diện áo bra đen kết hợp quần denim rộng khi nằm thư giãn bên hồ bơi.

Dakota Johnson trong chiến dịch quảng cáo của Calvin Klein. Ảnh: Calvin Klein

Chiến dịch được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn Gordon von Steiner. Loạt ảnh tập trung giới thiệu các thiết kế đồ lót lấy cảm hứng từ thập niên 1990 của thương hiệu, với điểm nhấn là sự thoải mái, nhẹ nhàng và cảm giác ôm sát cơ thể.

Dakota Johnson vốn không xa lạ với hình ảnh gợi cảm trong các chiến dịch thời trang và quảng cáo. Trước khi hợp tác với Calvin Klein, nữ diễn viên từng xuất hiện trong nhiều bộ ảnh quảng bá cho các thương hiệu như Intimissimi hay Gucci, thường lựa chọn phong cách quyến rũ.

Bên cạnh đó, hình tượng gợi cảm của Dakota Johnson còn gắn liền với vai Anastasia Steele trong loạt phim Fifty Shades of Grey, tác phẩm giúp cô được khán giả toàn cầu biết đến rộng rãi. Từ sau thành công của bộ phim, nữ diễn viên thường xuyên được các thương hiệu thời trang lựa chọn cho những chiến dịch mang phong cách táo bạo và hiện đại.

Một khung hình khác của Dakota Johnson trong chiến dịch. Ảnh: Calvin Klein.

Dakota Johnson cũng từng gây chú ý tại buổi công chiếu Madame Web năm 2024 khi mặc đầm chainmail xuyên thấu của Gucci. Khi đó, cô tối giản phụ kiện và chọn nội y màu da để tôn lên toàn bộ thiết kế.

Gần đây, Dakota Johnson tiếp tục giữ sức hút tại Hollywood với loạt dự án điện ảnh mới trong năm 2025. Sau thành công của Splitsville và Materialists, nữ diễn viên xuất hiện tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Bên cạnh diễn xuất, Johnson mở rộng hoạt động nghệ thuật khi đồng sản xuất nhiều bộ phim qua công ty TeaTime Pictures và đang chuẩn bị cho dự án đạo diễn đầu tay A Tree Is Blue.

Về đời tư, Dakota Johnson thu hút sự chú ý khi kết thúc mối quan hệ kéo dài nhiều năm với ca sĩ Chris Martin vào giữa năm 2025.