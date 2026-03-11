Diễn viên 'Iron Man' bị đuổi khỏi nhà vì nợ tiền thuê

Mickey Rourke thua kiện sau khi bị chủ nhà yêu cầu trả gần 60.000 USD tiền nợ. Tòa án đã hủy hợp đồng thuê, buộc nam diễn viên rời khỏi căn nhà.

Theo PeoPle, tài tử Hollywood Mickey Rourke vừa thua kiện trong vụ tranh chấp thuê nhà tại Los Angeles (Mỹ), sau khi bị chủ nhà yêu cầu thanh toán gần 60.000 USD tiền thuê còn nợ. Phán quyết của tòa án đồng thời hủy hợp đồng thuê, buộc nam diễn viên phải rời khỏi căn nhà.

Trong vụ kiện “chiếm giữ bất hợp pháp” đối với Mickey Rourke, tòa Thượng thẩm Quận Los Angeles đã xử vắng mặt bị đơn, cho thấy nam diễn viên không phản hồi đơn kiện hoặc không ra tòa trong thời hạn theo quy định.

Theo phán quyết, quyền sở hữu và sử dụng căn nhà trên đường Drexel (Los Angeles) được trao lại cho chủ nhà. Hợp đồng thuê giữa hai bên cũng bị hủy, đồng nghĩa với việc Rourke không còn quyền hợp pháp để tiếp tục sinh sống tại đây. Quyết định của tòa chủ yếu nhằm trả lại quyền kiểm soát bất động sản cho chủ nhà, chưa đề cập đến bồi thường tài chính.

Hình ảnh Mickey Rourke hiện tại. Ảnh: Shutterstock.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Rourke nhận thông báo yêu cầu thanh toán 59.100 USD tiền thuê còn thiếu hoặc rời khỏi nhà trong vòng ba ngày. Đến tháng 1/2026, ông bị bắt gặp chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà.

Cũng trong thời gian này, một chiến dịch gây quỹ trên nền tảng GoFundMe được lập nhằm hỗ trợ tài chính cho nam diễn viên. Tuy nhiên, trong video đăng trên Instagram ngày 5/1, Rourke khẳng định ông không biết gì về chiến dịch này và bày tỏ sự bối rối trước việc có người kêu gọi tiền thay mình.

Sau khi rời căn nhà, Mickey Rourke được cho là đã chuyển đến lưu trú tại một khách sạn ở West Hollywood. Nam diễn viên sau đó cũng kêu gọi những người đã quyên góp cho chiến dịch GoFundMe hãy nhận lại tiền.

Tài tử Mickey Rourke sinh năm 1952, từng là một trong những gương mặt nổi bật của Hollywood thập niên 1980. Ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như 9½ Weeks, Angel Heart và đặc biệt gây chú ý với vai phản diện Ivan Vanko trong Iron Man 2.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Rourke từng trải qua giai đoạn sa sút trong thập niên 1990 khi ông rời điện ảnh để theo đuổi quyền Anh chuyên nghiệp. Các chấn thương trong quá trình thi đấu khiến ông phải trải qua nhiều ca phẫu thuật vùng mặt, ngoại hình thay đổi đáng kể. Cùng với đó, nam diễn viên được cho là có mối quan hệ không thuận lợi với một số hãng phim, khiến cơ hội đóng vai lớn giảm dần.

Sự nghiệp của Rourke chỉ thực sự được chú ý trở lại khi ông tham gia The Wrestler. Vai diễn một đô vật đã qua thời hoàng kim giúp ông giành Golden Globe Awards và nhận đề cử Academy Awards, được xem là cột mốc đánh dấu màn trở lại của nam diễn viên.