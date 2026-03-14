Kim Hiền khác lạ

Mới đây, Kim Hiền gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường với diện mạo có phần khác lạ. Nữ diễn viên xuất hiện với phong cách giản dị, để tóc ngắn tự nhiên, gương mặt gần như để mộc và trang phục tối giản. So với trước đây, việc thay đổi từ mái tóc dài sang style tóc ngắn khiến Kim Hiền có chút khác lạ.

“Trong sự tĩnh lặng của thiên nhiên, dường như Hiền tìm thấy sự chữa lành dịu dàng nhất. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, một làn gió nhẹ thoảng qua, và chính trái tim đang học lại cách biết ơn quá khứ và hiện tại”, cô viết trong bài đăng.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả để lại lời động viên, mong Kim Hiền mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng bên gia đình.

Hình ảnh mới đây của Kim Hiền. Ảnh: @kimhien

Trước đó, đời sống cá nhân của Kim Hiền nhận được nhiều sự quan tâm khi thông tin cô hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng doanh nhân Việt kiều tại Mỹ sau gần một thập kỷ chung sống. Cả hai đã ly thân từ năm 2023 trước khi chính thức chấm dứt hôn nhân vào năm 2025. Sau biến cố này, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn.

Thời gian gần đây, Kim Hiền chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, chăm sóc con cái và tận hưởng không gian thiên nhiên. Trên mạng xã hội, cô nhiều lần đăng các dòng trạng thái mang màu sắc chiêm nghiệm, nói về sự chữa lành, lòng biết ơn và hành trình tìm lại sự bình yên sau những biến động trong cuộc sống.

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM, hoạt động nghệ thuật từ sớm và được công chúng biết đến qua nhiều tác phẩm như Dốc tình, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng, Hương phù sa, Cánh chim mặt trời…

Trước khi kết hôn với doanh nhân Việt kiều, Kim Hiền từng trải qua một cuộc hôn nhân vào 2014 với DJ Hoàng Phong và có con trai tên Sonic. Những năm gần đây, cô rời xa hoạt động nghệ thuật và chuyển hướng sang kinh doanh tại Mỹ.