1.000 cảnh sát bảo vệ lễ trao giải Oscar vì sợ Iran đáp trả

Lễ trao giải Oscar tăng cường an ninh với khoảng 1.000 nhân viên và cảnh sát, sau khi FBI cảnh báo nguy cơ Iran có thể tấn công bằng drone nhằm vào các mục tiêu ở California.

Công tác an ninh đang được tăng cường nghiêm ngặt trước thềm lễ trao giải Oscar tại Hollywood (Mỹ), sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo khả năng Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái nhằm vào những mục tiêu tại bang California.

Theo ABC News, Iran được cho là từng xem xét khả năng thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ bằng UAV xuất phát từ một tàu không xác định ngoài khơi nước Mỹ, nhắm vào các mục tiêu chưa xác định tại California nếu Mỹ tiến hành không kích nhằm vào quốc gia này. Tuy nhiên, FBI cho biết thông tin nói trên vẫn chưa được xác minh và hiện chưa có dữ liệu cụ thể về thời điểm, phương thức hay mục tiêu của cuộc tấn công bị cáo buộc.

Trước tình hình này, Entertainment Weekly đưa tin sở Cảnh sát Los Angeles sẽ triển khai khoảng 1.000 nhân viên an ninh tư nhân tại và xung quanh Nhà hát Dolby trên đại lộ Hollywood, nơi diễn ra lễ trao giải Oscar. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát mặc đồng phục, hệ thống camera giám sát, máy bay không người lái cùng các đơn vị đặc nhiệm như đội SWAT và chó nghiệp vụ phát hiện bom cũng sẽ được huy động.

Lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra vào 15/3 (sáng ngày 16/3 giờ Việt Nam). Ảnh: GC.

Một vành đai an ninh bán kính khoảng 1 dặm quanh khu vực Nhà hát Dolby sẽ được thiết lập trong ngày diễn ra sự kiện. Tất cả người và phương tiện muốn đi vào khu vực này đều phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, địa điểm tổ chức sẽ được đặt trong tình trạng phong tỏa.

“Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ FBI và Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), và đó là sự phối hợp rất chặt chẽ. Chương trình này phải vận hành chính xác như một cỗ máy đồng hồ. Chúng tôi muốn mọi người đến với chương trình, từ khách mời, khán giả cho đến người hâm mộ đứng ngoài hàng rào, đều cảm thấy an toàn, được bảo vệ và được chào đón”, nhà sản xuất chương trình Raj Kapoor nói.

Trong khi đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết chính quyền bang đang liên tục trao đổi với các cơ quan an ninh và tình báo nhằm theo dõi mọi nguy cơ có thể xảy ra. Ông nhấn mạnh hiện chưa ghi nhận mối đe dọa cụ thể nào, song bang vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.