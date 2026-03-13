Lan Phương gây bàn tán

Lan Phương vào người phụ nữ giàu có nhưng mang tâm lý chiếm hữu và có nhiều hành động cực đoan. Nhân vật phản diện này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội

Trong phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược, Lan Phương gây chú ý khi đảm nhận vai Kiều Thơ - một “phú bà” giàu có, quyền lực nhưng mang tâm lý lệch lạc và ám ảnh chiếm hữu.

Theo nội dung phim, Kiều Thơ là người phụ nữ có nhiều mối quan hệ trong giới làm ăn và có khả năng thao túng tâm lý người xung quanh. Cô đặc biệt thích những chàng trai trẻ có ngoại hình, sẵn sàng dùng tiền bạc và quyền lực để giữ họ bên cạnh mình. Trong đó, Chiến (Bình An) từng có mối quan hệ tình cảm với Kiều Thơ và được cô hỗ trợ trong công việc.

Sau một thời gian gắn bó, Chiến quyết định rời bỏ Kiều Thơ. Việc bị phản bội khiến nhân vật này trở nên cực đoan, dẫn đến hàng loạt hành động trả thù. Trong các tập phim gần đây, Kiều Thơ cho người bắt giữ Chiến, giam anh trong một căn phòng kín và tra tấn bằng nhiều hình thức, thậm chí dùng những lời đe dọa để buộc anh phải phục tùng.

Diễn xuất của Lan Phương cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Với gương mặt sắc sảo và kinh nghiệm ở những vai cá tính mạnh, nữ diễn viên được nhận xét khá hợp với hình tượng người phụ nữ quyền lực, ưa kiểm soát. Tuy vậy, một số khán giả cho rằng cách nhấn nhá đài từ và biểu cảm của Lan Phương đôi lúc còn cường điệu, khiến vài phân đoạn cao trào trở nên thiếu tự nhiên.

Vai diễn của Lan Phương trong Đồng hồ đếm ngược.

Trên mạng xã hội, vai Kiều Thơ của Lan Phương nhanh trở thành chủ đề bàn tán. Dưới các trích đoạn phim, không ít bình luận gọi đây là một trong những nhân vật phản diện “đáng sợ”, “quái dị” hiếm thấy trên màn ảnh truyền hình, khiến vai diễn của Lan Phương được nhắc đến nhiều sau khi phim lên sóng.

Đồng hồ đếm ngược là phim truyền hình xoay quanh nhân vật Thành (Thanh Sơn), một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp với ước mơ nghệ thuật. Tuy nhiên, cuộc sống của anh liên tiếp gặp biến cố khi sự nghiệp bế tắc, chuyện tình cảm đổ vỡ và khoản tiền tiết kiệm của mẹ bị mất. Trong lúc tuyệt vọng, Thành rơi vào khủng hoảng và từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình.

Bước ngoặt xảy ra khi anh bất ngờ có khả năng nhìn thấy “đồng hồ đếm ngược” hiển thị thời gian sống còn lại của những người xung quanh. Năng lực đặc biệt này khiến Thành bị cuốn vào hành trình chạy đua với thời gian để ngăn chặn những bi kịch có thể xảy ra, đồng thời đối diện với nhiều bí ẩn và những mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống.