Lưu Diệc Phi độc thân suốt 8 năm qua

  • Thứ sáu, 13/3/2026 12:10 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Ngôi sao "Thần điêu đại hiệp" vẫn lẻ bóng ở tuổi 38. Kể từ khi chia tay bạn trai cũ năm 2018, diễn viên được cho là vẫn độc thân, không tìm hiểu thêm một ai.

Theo China Times, Lưu Diệc Phi đang trở thành cái tên được bàn luận trên mạng xã hội sau khi một paparazzi nổi tiếng lên tiếng chia sẻ về chuyện đời tư của nữ diễn viên.

Cụ thể, trong buổi livestream mới đây, tay săn ảnh kiêm hot blogger Lưu Đại Chùy gây xôn xao khi tiết lộ ngôi sao Thần điêu đại hiệp vẫn độc thân suốt 8 năm qua. Người này cho hay suốt khoảng thời gian theo dõi Lưu Diệc Phi, cô không hẹn hò ai, hầu hết thời gian ra ngoài chỉ đi cùng mẹ ruột.

Lưu Diệc Phi chưa hẹn hò với ai kể từ khi chia tay Song Seung Heon. Ảnh: Weibo.

“Chúng tôi chưa từng thấy cô ấy hẹn hò. Từ nửa cuối năm ngoái, bọn tôi thường xuyên thấy cô ấy ra ngoài, nhưng chỉ đơn giản là đi dạo phố thôi. Mỗi lần tôi đều ôm chút hy vọng xem Lưu Diệc Phi đi với ai, nhưng kết quả thì khoảng 90% là đi cùng mẹ”, Lưu Đại Chùy chia sẻ.

Thông tin Lưu Diệc Phi vẫn sống độc thân, không có bạn trai ở tuổi 38 thu hút sự chú ý. Nhiều dân mạng bày tỏ thắc mắc lý do diễn viên có ngoại hình nổi bật cùng sự nghiệp ổn định lại chọn cuộc sống độc thân.

Mối tình gần nhất của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi là với nam diễn viên Hàn Quốc Song Seung Heon. Cả hai gặp gỡ và làm quen vào năm 2015, khi quay phim điện ảnh Tình yêu thứ ba. Sau đó, cặp đôi công khai thừa nhận yêu đương. Hai diễn viên đường ai nấy đi vào năm 2018. Nguyên nhân chia tay được cho là do cả hai thường xuyên xa cách dẫn đến tình cảm nguội lạnh.

