Phim của Mỹ Tâm tụt hạng sốc

Từng có tuần mở màn bùng nổ, "Tài" bất ngờ hụt hơi ở tuần chiếu thứ hai. Tác phẩm do Mỹ Tâm sản xuất hiện xếp vị trí top 3 phòng vé, thu hơn 72 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, trong sáng 13/3, Tài tiếp tục tụt hạng. Bộ phim hành động có Mai Tài Phến đóng chính rơi xuống vị trí top 3 phòng vé, xếp sau Quỷ nhập tràng 2 và Cú nhảy kỳ diệu. Hiện tại, tác phẩm sau hơn 1 tuần chiếu đã mang về 72 tỷ đồng .

Tài tiếp tục tụt hạng trong sáng 13/3. Ảnh: Box Office Vietnam.

Việc Tài hụt hơi nghiêm trọng ngay ở tuần chiếu thứ 2 gây bất ngờ. Sau khi bị Quỷ nhập tràng 2 soán ngôi vương vào hôm 12/3, Tài tiếp tục bị tụt hạng trước Cú nhảy kỳ diệu - một dự án hoạt hình quốc tế vốn trước đó chưa thu hút nhiều sự chú ý. Song nhờ những phản hồi tích cực về chất lượng, Cú nhảy kỳ diệu đang có bước nhảy vọt mạnh mẽ, vượt cả phim của Mỹ Tâm về doanh thu theo ngày dù số suất chiếu chỉ bằng một nửa.

Trước đó, giới quan sát dự đoán Tài sẽ giữ vị trí top 1 trong tối thiểu 2 tuần, thuận lợi thu 100 tỷ đồng và thậm chí có tiềm năng cán mốc doanh thu 150 tỷ. Song với đà tụt hạng sốc, bộ phim của Mỹ Tâm đang phải chật vật để chạm tay tới mốc thành tích 100 tỷ.

Tài đánh dấu lần tái xuất màn ảnh rộng của Mỹ Tâm sau Chị trợ lý của anh (2019). Cô hợp tác với Mai Tài Phến trong vai trò đạo diễn, trong khi bản thân lui về ghế sản xuất.

Phim có nội dung đơn giản, dễ xem với nhiều cảnh hành động có độ kịch tính nhất định. Song, điểm trừ của tác phẩm nằm ở đề tài cũ, kịch bản dễ đoán lại nhiều tình tiết mâu thuẫn, chưa được xử lý khéo.