Nghiêm Khoan là ai mà gây sốt

Trục Ngọc lên sóng từ ngày 6/3 và nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả truyền hình quan tâm. Sau khi tập 3 lên sóng, cái tên Nghiêm Khoan đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Cụ thể, tài tử 47 tuổi hóa thân thừa tướng Ngụy Nghiêm, với cảnh thượng triều dù không nhiều thời lượng nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Nghiêm Khoan xuất hiện với diện mạo nổi bật, khí chất được nhận xét áp đảo các vai diễn khác, kể cả hoàng đế. Dù chỉ được trang điểm nhẹ, đường nét của Nghiêm Khoan vẫn khiến khán giả truyền hình hết lời tán dương, nhận xét còn sắc sảo và ấn tượng hơn cả nam chính.

Ngoài màn xuất hiện đầy ấn tượng, diễn xuất của ngôi sao cũng nhận được nhiều lời khen. Khán giả nhận xét từ ánh mắt, biểu cảm cho đến cách nhả thoại của nam diễn viên sinh năm 1979 đều khắc họa sinh động hình tượng quyền thần uy quyền mà thâm trầm, nhiều tâm tư khó đoán.

Nghiêm Khoan (tên đầy đủ Nghiêm Ngật Khoan) là cái tên không còn xa lạ trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, thu hút nhiều fan của dòng phim cổ trang, kiếm hiệp. Tài tử là một trong “Thiên nhai tứ mỹ” - nhóm nam diễn viên có nhan sắc nổi bật, cùng Hoắc Kiến Hoa, Chung Hán Lương và Kiều Chấn Vũ.

Ngay từ thưở mới đi đóng phim, Nghiêm Khoan đã gây tiếng vang với gương mặt được nhận xét như tượng tạc, không góc chết. Đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi cao và xương hàm sắc nét giúp diễn viên tỏa sáng trong mọi khung hình dù ở bất kỳ hình tượng nhân vật nào. Nhiều khán giả nhận xét vẻ đẹp của Nghiêm Khoan nghiêng về nét phản diện với vẻ ma mị, thâm trầm.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.