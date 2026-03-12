'Mỹ nhân không tuổi' là mẹ đơn thân, sở hữu cơ ngơi 16 tỷ đồng

Sau nhiều năm nỗ lực, cống hiến cho nghệ thuật, nữ diễn viên quen mặt phim giờ vàng VTV có sự nghiệp ấn tượng, cuộc sống sung túc cùng con trai.

NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ khoa múa Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Dù xuất phát điểm là nghệ sĩ múa, nhưng Kiều Anh bén duyên với nghề diễn viên với nhiều vai diễn ấn tượng trên truyền hình, đặc biệt là vai Nhung trong bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Trong phim, cô vào vai nữ sinh hiền lành, tốt nghiệp ngành báo chí nhưng phải làm công việc tiếp thị để trang trải cuộc sống. Nữ diễn viên ghi điểm bởi lối diễn tự nhiên, chân thực với hình ảnh nữ tính, dịu dàng.

Sau thành công của bộ phim, Kiều Anh tiếp tục tham gia các dự án như Ký ức Điện Biên, Giọt nước mắt muộn màng... Tuy nhiên, có giai đoạn cô vắng bóng khá lâu trên màn ảnh nhỏ trước khi trở lại với các bộ phim Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình, Cha tôi, người ở lại, Gia đình trái dấu.

Ít ai biết diễn viên Kiều Anh từng được mời vào vai Quỳnh búp bê - cô gái làng chơi trong dự án phim cùng tên cũng từng gây bão màn ảnh một thời.

Biên kịch Kim Ngân từng chia sẻ rằng khi xây dựng nhân vật Quỳnh trong bộ phim Quỳnh búp bê, chị đã nghĩ ngay tới Kiều Anh. Theo nữ biên kịch, Kiều Anh sở hữu đôi mắt rất đẹp nhưng phảng phất nỗi buồn và nhiều tâm sự, đúng với tinh thần nhân vật mà chị muốn khắc họa.

Kiều Anh sở hữu gia tài phim truyền hình với nhiều vai diễn ấn tượng.

Vì vậy, biên kịch Kim Ngân trao đổi với đạo diễn để mời Kiều Anh tham gia dự án, với mong muốn nhân vật Quỳnh phải là người có ánh mắt giàu cảm xúc và đủ sức truyền tải nội tâm phức tạp. Tuy nhiên, khi nhận kịch bản và đọc thấy nhiều tình tiết táo bạo, đặc biệt có những cảnh nóng, Kiều Anh tỏ ra khá e dè. Nữ diễn viên lo ngại mình khó có thể thể hiện trọn vẹn nên đã quyết định từ chối vai diễn này.

Trong sự nghiệp, Kiều Anh từng nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng của VTV Awards 2023 cho vai diễn trong Gia đình mình vui bất thình lình. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Kiều Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2019 với cương vị biên đạo, diễn viên tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam khi 38 tuổi.

Ngoài diễn xuất, Kiều Anh còn được mệnh danh là '''mỹ nhân không tuổi'' của màn ảnh Việt. Cô sở hữu chiều cao 1,69 m cùng số đo hình thể cân đối 85-67-89, thần thái rạng rỡ, xinh đẹp.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, NSƯT Kiều Anh khá kín tiếng về đời tư. Ít ai biết rằng cô từng làm mẹ đơn thân suốt 7 năm trước khi chia sẻ công khai câu chuyện cá nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết sau khi chia tay bạn trai một thời gian, cô mới phát hiện mình mang thai. Dù biết phía trước sẽ nhiều khó khăn, Kiều Anh vẫn quyết định giữ lại đứa con.

Ở tuổi 45, Kiều Anh có vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, cô cho rằng đó là lựa chọn xuất phát từ bản năng làm mẹ nhưng cũng đòi hỏi nhiều dũng cảm. Nữ diễn viên từng chia sẻ giai đoạn gần 30 tuổi là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất. Khi mang thai và sinh con, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Có thời điểm vì mưu sinh, Kiều Anh phải gửi con về Thái Nguyên gần một năm để tập trung làm việc kiếm tiền. Chỉ khi con cứng cáp hơn, cuộc sống của hai mẹ con mới dần ổn định.

Kiều Anh cũng từng thừa nhận bản thân bị “ám ảnh” bởi mối tình sâu đậm từ năm 18 tuổi, khiến cô nhiều năm sau đó khó mở lòng với người khác. Trong khi đó, cậu con trai lại luôn mong mẹ tìm được hạnh phúc mới. Cô chia sẻ một phần chuyện tình cảm với con trai. Thậm chí, cậu bé nhiều lúc còn “tư vấn” ngược lại cho mẹ cách yêu. Những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con khiến Kiều Anh nhận ra suy nghĩ của thế hệ trẻ rất khác, và đôi khi chính cô lại học được nhiều điều từ con.

Theo Kiều Anh, con trai luôn ủng hộ mẹ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và khuyến khích cô tìm bạn đời. Tuy nhiên, cậu bé chỉ có một “điều kiện” là không muốn mẹ sinh thêm em bé, đơn giản vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ.

Ngoài công việc nghệ thuật, Kiều Anh còn có cuộc sống khá ổn định. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ về căn hộ rộng 133m² mà cô sở hữu. Căn hộ nằm ở tầng trung cao, là căn góc với tầm nhìn hướng hồ công viên và đón ánh sáng tự nhiên theo hướng Đông Nam. Theo mặt bằng giá tại khu vực, căn nhà được rao bán khoảng 16 tỷ đồng , đã hoàn thiện nội thất và có sổ đỏ.

Theo thiết kế, căn hộ gồm hai phòng ngủ, một phòng đa năng để đọc sách, phòng quần áo riêng, hai ban công. Khu chung cư có ba tầng hầm để xe với hai suất đỗ ô tô, chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển đến Hồ Tây.

Cơ ngơi sang trọng, đắt đỏ của NSƯT Kiều Anh.

Kiều Anh cho biết đây từng là ngôi nhà cô rất tâm huyết lựa chọn và dự định gắn bó trong 15-20 năm. Tuy nhiên, do kế hoạch cá nhân thay đổi nên nữ nghệ sĩ quyết định nhượng lại căn hộ mà mình rất yêu thích.

Ngoài ra, cô hiện còn là giám đốc một trung tâm phát triển tài năng nghệ thuật, nơi đào tạo múa cho các em nhỏ. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Kiều Anh giờ đây chọn lối sống cân bằng, tích cực, tập trung làm nghề và chăm sóc con trai, xây dựng một cuộc sống bình yên cho hai mẹ con.