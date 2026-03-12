Viên Gia Mẫn kiếm tiền bằng ảnh táo bạo?

Theo truyền thông Trung Quốc, người đẹp Viên Gia Mẫn lại gây tranh cãi vì đăng nhiều hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội.

Theo Stheadline, Viên Gia Mẫn từng đăng tải nhiều hình ảnh trên một nền tảng trả phí để kiếm tiền. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Viên Gia Mẫn chuyển sang sử dụng mạng xã hội. Cô chụp ảnh gợi cảm và đăng tải những bức ảnh bikini trên tài khoản Threads mới mở.

Vụ việc gây ra tranh luận sôi nổi. Một số người cho rằng số thành viên theo dõi cô trên nền tảng trả phí đang ngày càng sụt giảm. Do đó, cô phải sử dụng mạng xã hội.

Viên Gia Mẫn lên tiếng về vấn đề thu nhập. Ảnh: @candy_kamanyuen.

Theo Stheadline, hiện tại, trên nền tảng trả phí, lượt thích mỗi bài đăng của cô chỉ còn khoảng 12, 13 lượt. Dựa trên dữ liệu này, báo cáo ước tính thu nhập hàng tháng của cô từ 60.000 HKD trong năm ngoái hiện chỉ còn 10.000 HKD.

Do đó, Viên Gia Mẫn liên tục đăng ảnh trên Instagram và Threads.

Trước những ý kiến cho rằng phải đăng ảnh gợi cảm để kiếm khách hàng mới, Viên Gia Mẫn cho biết: "Tôi hiếm khi phản hồi các bài báo vì hầu hết chúng đều bịa đặt và vô lý".

"Các bạn không nên bịa đặt câu chuyện mà không liên hệ trực tiếp với tôi, bao gồm việc viết về thu nhập của tôi, điều này hoàn toàn không đúng sự thật", cô tiếp tục.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, nổi lên sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Cô từng tham gia các phim như Từ Vegas đến Macau, Sát phá lang 2, Lives of Omission, Prison Flowers.

Viên Gia Mẫn từng hẹn hò doanh nhân Chung Bồi Sanh nhưng sau đó nảy sinh mâu thuẫn. Tháng 4/2022, Viên Gia Mẫn cho biết khủng hoảng tâm lý khi bị triệu phú Chung Bồi Sanh bỏ rơi để qua lại với nữ diễn viên Diệp Thiến Văn.

Hồi tháng 2, HK01 đưa tin dù đã trở về Hong Kong, Viên Gia Mẫn hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Thay vào đó, cô chủ yếu nhận lời biểu diễn tại những quán bar nhỏ ở Trung Quốc đại lục.